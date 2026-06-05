Греф заявил о необходимости новой модели экономического роста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская экономика нуждается в поиске новых путей развития, поскольку прежние стимулы перестали работать, передает ТАСС. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф во время делового завтрака на международном экономическом форуме в Петербурге.

«Безработица остается на исторических минимумах, одновременно загрузка мощностей также на высоком уровне и производительность труда у нас пока не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. Традиционные или инерционные факторы экономического роста на сегодня подходят к исчерпанию. И встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем и что может и должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться», – отметил Греф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об исчерпании некоторых компонентов существующей модели роста.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о приближении состояния отечественной экономики к рецессии.