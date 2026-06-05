В Литве допустили отставку главы МИД Будриса из-за слов о Калининграде

Lrytas: Главе МИД Литвы Будрису грозит увольнение из-за слов о Калининграде

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет литовский новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма, причиной такого возможного решения стали резкие высказывания дипломата об атаке на Калининград, а также его позиция в отношении Белоруссии. В последнее время чиновник подвергался наиболее жесткой критике со стороны депутатов Сейма, передает РИА «Новости».

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», – заявил лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по Калининграду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления безумием.

Позже глава литовского МИД объяснил свои слова демонстрацией решимости западным союзникам.