В ДТП на трассе в Удмуртии погибли пять человек

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла на территории Сарапульского района республики. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей смертельные травмы получили пять человек, еще пятеро госпитализированы, передает РИА «Новости».

«В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пятеро пострадавших пассажиров доставлены в больницу. Известно, что среди получивших травмы есть пятилетняя девочка.

В мае на Ставрополье при столкновении двух автомобилей погибли три человека.