В Орловской области нашли свыше 5 тыс. артефактов Судбищенской битвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На самом деле, это самое крупное в Европе найденное место сражения, именно найденное – не по летописям, не по воспоминаниям. Потому что уже перевалило за 5 тыс. артефактов, которые найдены», – указал губернатор, передает ТАСС.

Артефакты находили на дне реки, рядом с ней, все это позволяет говорить, что там и проходило сражение.

Археологам удалось обнаружить ядра и дробь, применявшиеся янычарами.

Историческое столкновение произошло летом 1555 года. Тогда русский отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева, насчитывавший 17 тыс. воинов, вступил в бой с 60-тысячным войском крымского хана Девлет Гирея.

Ранее археологи обнаружили в Тульской области неизвестное городище середины III века.