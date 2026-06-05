Губернатор Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возведение научного объекта класса «мегасайенс» идет по графику, передает РИА «Новости». «Строительная готовность сегодня 99%, то есть практически все готово для ближайшего получения заключения об окончании строительства, но торжественный ввод хотелось бы обеспечить не просто перерезанием ленточки, а проведением первого научного эксперимента, то есть должны поработать не только строители, но и исследователи», - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что запуск первого за последние 35 лет российского синхротрона является событием федерального масштаба. Точная дата церемонии открытия будет зависеть от государственного календаря, однако причин для изменения сроков сейчас нет. Ожидается, что объект начнет работу во второй половине текущего года.

Установка поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольта располагается в наукограде Кольцово на участке площадью 30 гектаров. Периметр основного кольца ускорителя составляет 476 метров. На момент запуска яркость излучения сибирского аппарата станет рекордной в мире, что позволит решать сложнейшие задачи в медицине, биологии и энергетике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый эксперимент на синхротроне посвятят созданию новых химических катализаторов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал окончание возведения установки большим событием в научной сфере.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук анонсировал сдачу объекта в сентябре текущего года.