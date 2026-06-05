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    5 июня 2026, 07:34 • Новости дня

    В Москве спрогнозировали теплую и сухую погоду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В конце рабочей недели столичный регион накроет антициклон, который принесет с собой комфортную температуру выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    К выходным температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов, сказал Леус РИА «Новости».

    «В пятницу погоду в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, который надвигается на центр европейской России с севера. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдется без дождей», – рассказал синоптик.

    Ночью столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов, что на два-три градуса превышает климатическую норму.

    Метеоролог добавил, что ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр спрогнозировал потепление в столице до 27 градусов к выходным.

    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

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    2 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в московском парке, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Измайловском лесопарке Москвы, передает РИА «Новости». Потерпевший познакомился там с двумя мужчинами, однако вскоре между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из участников применил пневматическое оружие, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    По информации полиции, во время потасовки из кармана мужчины выпал телефон стоимостью 80 тыс. рублей. Этим воспользовался один из подозреваемых, который забрал устройство и скрылся. Впоследствии оба предполагаемых участника нападения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Стоит отметить, что пострадавший ранее уже подвергался нападению в этом же месте. Семь лет назад хулиган под видом полицейского нанес мужчине несколько ударов, однако тогда попытки ограбления не последовало.

    Ранее вор в маске с лицом Леонида Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли

    Климатологи из США выявили вторую влияющую на климат линию симметрии Земли

    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли
    @ Reid Wiseman/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили новую ось симметрии планеты, которая делит земной шар на две половины с одинаковой отражательной способностью и может влиять на климат.

    Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США нашли вторую линию симметрии Земли, проходящую вдоль 27-го градуса восточной и 153-го градуса западной долготы, пишет New Scientist. Ранее было известно лишь о почти равном альбедо Северного и Южного полушарий.

    Разделенные новой линией полушария практически идентичны по трем параметрам: альбедо при ясном небе, отражательной способности облаков и доле свободных от льда океанов. Эта закономерность сохраняется на протяжении 25 лет спутниковых наблюдений. «То, что убедило меня в нетривиальности симметрии восток-запад, – это три особенности: ее уникальность, ее постоянство и то, что мы называем признаком тройной симметрии», – заявил исследователь Цзяньхао Чжан.

    Ежегодные смещения оси тесно связаны с фазами Эль-Ниньо – глобальным климатическим явлением, зависящим от температуры воды в Тихом океане. Специалисты предполагают, что Эль-Ниньо может действовать как масштабный механизм регулировки, поддерживающий эту симметрию. В отличие от слабеющей северо-южной симметрии, восточно-западная в настоящее время остается стабильной.

    Если существуют механизмы, поддерживающие эту симметрию, открытие может повлиять на проекты в области геоинженерии. Попытки искусственно увеличить отражательную способность одного полушария могут быть сведены на нет глобальной обратной связью.

    Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли.

    Глава Росгидромета сообщил о грядущем потеплении в России в ближайшие десять лет.

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    5 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве беременной женщины задержали в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обнаружили тело 28-летней беременной женщины с признаками насильственной смерти в столице, задержан подозреваемый, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.

    На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.

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    4 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Продолжительность жизни москвичей превысила показатели других регионов на семь лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москвичи живут в среднем на семь лет дольше, чем жители других регионов страны, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «Москва перешагнула в этом году планку 80 лет, действительно москвичи в среднем живут на семь лет дольше, чем жители других регионов. И это не какая-то особая генетика, на сегодняшний день все больше и больше экспертов сходится во мнении, что качество, продолжительность жизни, темпы старения зависят только от нас самих», – заявила Ракова, передает ТАСС.

    Заммэра подчеркнула, что такой результат стал возможен благодаря осознанному отношению горожан к здоровью и развитию городской среды. По ее словам, столица обеспечивает доступную и качественную медицину, образование и спорт, а также уделяет внимание паркам и поддержке ментального благополучия жителей.

    Ранее эксперты оценили среднюю продолжительность жизни россиян в 74 года. Мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту о достижении москвичами 80-летнего рубежа.

    В начале прошлого года более тысячи жителей города отпраздновали свой столетний юбилей.

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    4 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Водитель сбил двухлетнего ребенка в Москве и скрылся

    В Москве задержали водителя за наезд на двухлетнего ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

    Водитель автомобиля сбил двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура, передает ТАСС.

    «В дворе дома на Гостиничной улице водитель автомобиля сбил ребенка, после чего покинул место дорожной аварии. Двухлетний мальчик госпитализирован», – заявили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители установили, что за рулем находился мужчина 1959 года рождения. Нарушитель уже задержан, начата доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход разбирательства и привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года водитель электровелосипеда сбил восьмилетнего мальчика на московском тротуаре. В ноябре прошлого года автомобилист после смертельного наезда на подростка в Коломне скрылся с места происшествия. В октябре прошлого года в столичной Капотне водитель автомобиля Infiniti наехал на маленькую девочку.

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    3 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин. Позже он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников.

    Экстренные службы продолжают работу в районах падения обломков, говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще восьми сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его информации, на местах падения обломков уже находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    4 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Заслуженный тренер России по гимнастике погиб под колесами мотоцикла в Москве

    Мотоциклист насмерть сбил заслуженного тренера России Селифанова в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трагическая авария на Звенигородском шоссе в Москве унесла жизнь 72-летнего заслуженного тренера РФ Вячеслава Селифанова, который переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с супругой и был сбит насмерть мотоциклом.

    Заслуженный тренер России по гимнастике 72-летний Вячеслав Селифанов погиб под колесами мотоцикла в Москве. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 3 июня, сообщает «МК: срочные новости». Селифанов с женой переходили дорогу  на зеленый свет, когда светофор начал мигать. В этот момент на высокой скорости в мужчину врезался байкер.

    От сильного удара пожилой мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи скорой помощи пытались довезти пострадавшего до клиники, однако он скончался в пути. Супруга наставника избежала физических травм.

    Водитель мотоцикла сломал ногу, медики оказали ему помощь и отпустили домой. Мужчина заявил, что также ехал на зеленый свет и не успел затормозить. Сейчас правоохранительные органы детально устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Селифанов долгие годы работал в столичном гимнастическом клубе «Динамо» и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Никулинский суд столицы отправил виновника этого дорожно-транспортного происшествия под домашний арест.

    А в августе прошлого года на Ходынском бульваре Москвы в результате столкновения с электровелосипедом погибли водитель и пассажир мотоцикла.

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    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

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    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

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    2 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Министерства обороны нейтрализовали два беспилотника, которые двигались в направлении Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Краснодарском крае.

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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

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    3 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 12 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака еще трех беспилотников», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он проинформировал об уничтожении еще одного аппарата.

    На месте падения обломков продолжают работу экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду ПВО сбила еще восемь БПЛА.

    Кроме того, вечером во вторник Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    В Москве грабители с ножом отобрали у двух мужчин костюмы фурри

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке двое молодых людей, угрожая оружием, похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники напали на двух 18-летних посетителей, которые были одеты в костюмы субкультуры фурри, представляющие собой меховые наряды антропоморфных животных.

    «Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож», – сообщили в ГУ МВД.

    Испугавшись за свою жизнь, подростки отдали нападавшим свои вещи, после чего грабители скрылись. Общий материальный ущерб от их действий составил 37 тыс. рублей.

    Сотрудники полиции оперативно вычислили маршрут подозреваемых. В течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет, у которых изъяли нож и похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, фигурантам уже предъявлено обвинение.

    В начале мая столичные полицейские задержали несовершеннолетнего юношу за попытку ограбления прохожего в Филевском парке.

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