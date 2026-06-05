Китай представил проект плавучего терминала с ядерным реактором

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Плавучий терминал будет работать на современных реакторах на расплавах солей (Molten Salt Reactors, MSR)», – пишет South China Morning Post, передает РИА «Новости».

Представители предприятия пояснили, что концепт станет новой экосистемой с нулевыми выбросами. Это предложит революционное решение для перехода мировой судоходной отрасли к углеродной нейтральности. На платформе разместят солнечные панели, ветрогенератор и модуль производства водорода.

Кроме того, гигантский комплекс получит установку синтеза экологически чистого топлива и мощную систему электроснабжения. Объект предназначен для обслуживания межконтинентальных маршрутов и прибрежных перевозок. Он сможет производить энергию для зарядки электрических судов и обеспечения работы порта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года компания Jiangnan Shipyard анонсировала строительство крупнейшего в мире атомного контейнеровоза.