Никитин: На М-4 вышли 11 беспилотных грузовиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас движение беспилотных грузовиков активно тестируется на трассе М-4 «Дон» – она посложнее, потому что там есть и платные, и бесплатные участки. Прямо сейчас, по данным системы идентификации беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», на трассе М-4 находится 11 беспилотных грузовиков», – цитирует Никитина ТАСС.

Ведомство намерено увеличивать количество автономных машин на магистралях, которых сейчас насчитывается более 100. Руководитель министерства подчеркнул, что техника не просто проходит испытания, а перевозит коммерческие грузы. Подобный транспорт уже можно встретить на трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.

В начале 2026 года в стране работало более 95 грузовых беспилотников. Ожидается, что к 2035 году такие автомобили займут до 18,8% рынка грузоперевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минтранс анонсировал первый международный рейс отечественных беспилотных фур. В марте президент России Владимир Путин объявил о запуске движения автономных грузовиков по трассе М-12 «Восток».