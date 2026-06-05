Песков заявил, что не знает, поздравит ли Путин Трампа с 80-летием

«Пока не знаю», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Трамп 14 июня отметит 80-летний юбилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер поздравил Дональда Трампа с 79-летием по телефону.
По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».
«Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.
«Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.
«Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.
В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.
Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.
Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.
«В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.
Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.
В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.
Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.
В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.
«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.
Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России
Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.
«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.
Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.
«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.
«Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.
Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.
Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.
Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.
Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.
«Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.
Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.
«Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.
Но результат достигается», – подчеркнул президент.
По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.
При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.
Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.
«Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.
Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.
Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.
Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.
«Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.
Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.
По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.
В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.
Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий
Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.
«Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.
«Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.
Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.
Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.
Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров
«Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.
Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.
«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.
«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.
Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.
Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.
«У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.
Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.
В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.
Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.
«У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.
Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.
Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.
«Слава Богу, что все закончилось», – привел свои возможные слова глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин не исключил возможности личной встречи с Зеленским. Позже российский лидер объяснил вероятность скорого завершения спецоперации успехами войск на поле боя.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вывод украинских подразделений из российских регионов главным условием немедленного прекращения боевых действий.
«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: «Давайте вы сами, а там посмотрим». В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», – цитирует Путина ТАСС.
Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о боевом превосходстве российского истребителя над лучшими зарубежными вооружениями. В феврале Индия рассматривала возможность приобретения у России до 40 самолетов Су-57 для укрепления своих ВВС.