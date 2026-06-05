  • Новость часаМинфин заявил о переходе экономики России к сбалансированному росту
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    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна
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    Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками»
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Новак заявил о периоде управляемого охлаждения экономики России
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    Песков предложил Зеленскому приехать в Москву
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня

    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США 5 июня планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».

    В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.

    Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    4 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России выразил недоумение позицией американского госсекретаря касательно неготовности Москвы к уступкам для мирного урегулирования.

    Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа США Марко Рубио в американском Конгрессе. В интервью телеканалу RT Arabic дипломат напомнил об участии госсекретаря в переговорах в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», – признался Лавров.

    Министр назвал подобные рассуждения странными. Он подчеркнул, что на встрече в Анкоридже российский лидер Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о первостепенных шагах для остановки конфликта и начала политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рубио заявил о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Сергей Лавров в телефонном разговоре напомнил американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях. Весной глава российского дипломатического ведомства отметил колебания Вашингтона в вопросах мирного урегулирования.

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    5 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата Конгресса США проголосовала за документ, предполагающий создание фонда восстановления для Украины и расширение рестрикций в отношении Москвы.

    Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».

    Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.

    Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.

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    4 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют о трансформации роли Вашингтона в украинском конфликте, который, по его словам, фактически стал «войной Трампа».

    Высказывания госсекретаря США Марко Рубио подтверждают, что украинский конфликт перестал быть исключительно делом Джо Байдена, передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что теперь это полноправная война нового американского лидера.

    «То, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», – подчеркнул министр иностранных дел в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    До этого американский политик заявлял о готовности Соединенных Штатов выступить посредником для завершения конфликта.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    4 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ включил Петербург в число лучших творений мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава делегации США на ПМЭФ сравнил историю Петербурга и Атланты, он признался в особой связи с российской Северной столицей, отметив схожесть ее трагической военной судьбы с историей своего родного города, и заявил, что Петербург – одно из лучших творений человечества.

    Председатель Комиссии США по изящным искусствам и глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук высоко оценил красоту города на Неве. Он также сравнил его историю с судьбой своей родной Атланты, передает РИА «Новости».

    «Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город - одно из лучших творений человечества», – заявил Кук.

    Политик возглавляет американскую делегацию на форуме, а его должность соответствует посту министра культуры. Ранее он сообщал о намерении встретиться с главой российского ведомства Ольгой Любимовой и поучаствовать в пленарном заседании форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон впервые за несколько лет направил официальную миссию на Петербургский международный экономический форум. Глава американской делегации Родни Кук позже сообщил, что прибыл в Россию для получения новых знаний.

    акже американский чиновник продемонстрировал участникам мероприятия фотографии своей дачи в традициях русского деревянного зодчества.

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    4 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук продемонстрировал участникам форума фотографии личного загородного дома, построенного в традициях русского деревянного зодчества.

    Американский чиновник выступил на сессии «Россия – США: диалог культур», передает РИА «Новости».

    «Я хочу показать вам, как я живу. Это моя дача в Атланте, где я живу. Она исполнена в стиле русского деревянного зодчества, который на протяжении десятилетий трогал мое сердце и который я нахожу необыкновенным», – сказал Кук.

    Кроме того, гость поделился снимками из поездок в Россию. Он рассказал о посещении Ясной Поляны и встречах с писателем, главой музея Льва Толстого Владимиром Толстым. По словам американца, совместные конные прогулки оставили незабываемые воспоминания и стали одними из лучших моментов в жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на ПМЭФ первой за несколько лет официальной американской делегации.

    Сам Родни Кук назвал целью своего визита в Россию получение новых знаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла присутствие представителей США на форуме признаком безвыходного положения западных государств.

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    4 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков назвал главное для России условие в переговорах по Украине

    Песков назвал национальные интересы приоритетом России в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе урегулирования украинского конфликта Москва руководствуется исключительно собственными приоритетами, несмотря на участие Вашингтона в качестве посредника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевые приоритеты Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, страна не идеализирует роль американской стороны в дипломатическом процессе.

    «При всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам для нас главное – наши национальные интересы», – подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что статус Вашингтона в украинском урегулировании оценивается прагматично на фоне новых санкций.

    Песков добавил, что иллюзий относительно действий США никогда не возникало. Это связано с тем, что Вашингтон продолжает регулярно поставлять и продавать вооружение украинской армии.

    Ранее Песков заявил об открытости России для контактов по украинскому урегулированию.

    Президент Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Совета и Комиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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