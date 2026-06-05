Гросси пообещал поддержку МАГАТЭ на этапах строительства АЭС в Узбекистане

Tекст: Катерина Туманова

Россия и Узбекистан начали возведение уникальной атомной электростанции, объединяющей энергоблоки малой и большой мощности на одной площадке. Как отметил российский президент, начало заливки бетона в фундамент энергоблока №1 будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую плоскость.

«Росатом» построит в Джизакской области Узбекистана два больших реактора поколения III+, каждый по 1000 мегаватт и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Со своей стороны Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что осуществление этого проекта станет еще одним «ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики». Он указал она то, что реализация проекта укрепит стратегическое партнерство и послужит устойчивому развитию двух государств.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси особо выделил присутствие представителей агентства на церемонии как демонстрацию высокого уровня ответственности двух стран.

«Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах, вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день», – сказал на церемонии Гросси.

Интегрированная АЭС является флагманским проектом двух стран. Уникальность станции заключается в том, что впервые на одной территории построят энергоблоки малой и большой мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Россия и Узбекистан договорились о строительстве атомных электростанций малой мощности. Осенью 2025 года президент Мирзиеев анонсировал запуск этого совместного с Москвой проекта. В марте 2026 года на строительной площадке будущей станции в Джизакской области стартовали первые бетонные работы. Узбекистан в июне выдал лицензию на строительство энергоблока АЭС с российским реактором.



