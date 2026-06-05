  • Новость часаПутин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия боится полной остановки торговли с Россией
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    5 июня 2026, 01:01 • Новости дня

    Гросси пообещал поддержку МАГАТЭ на этапах строительства АЭС в Узбекистане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 4 июня по видеосвязи дали старт возведению первого энергоблока новой атомной станции, церемония состоялась в Константиновском дворце, а на строительной площадке присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Россия и Узбекистан начали возведение уникальной атомной электростанции, объединяющей энергоблоки малой и большой мощности на одной площадке. Как отметил российский президент, начало заливки бетона в фундамент энергоблока №1 будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую плоскость.

    «Росатом» построит в Джизакской области Узбекистана два больших реактора поколения III+, каждый по 1000 мегаватт и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

    Со своей стороны Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что осуществление этого проекта станет еще одним «ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики». Он указал она то, что реализация проекта укрепит стратегическое партнерство и послужит устойчивому развитию двух государств.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси особо выделил присутствие представителей агентства на церемонии как демонстрацию высокого уровня ответственности двух стран.

    «Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах, вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день», – сказал на церемонии Гросси.

    Интегрированная АЭС является флагманским проектом двух стран. Уникальность станции заключается в том, что впервые на одной территории построят энергоблоки малой и большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Россия и Узбекистан договорились о строительстве атомных электростанций малой мощности. Осенью 2025 года президент Мирзиеев  анонсировал запуск этого совместного с Москвой проекта. В марте 2026 года на строительной площадке будущей станции в Джизакской области стартовали первые бетонные работы. Узбекистан в июне выдал лицензию на строительство энергоблока АЭС с российским реактором.


    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

    Комментарии (8)
    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

    Комментарии (4)
    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

    Комментарии (12)
    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире

    Русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности

    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По итогам исследования за 2025 год русский язык укрепил свои позиции на международной арене благодаря активному распространению в цифровой среде и научной сфере, говорится в исследовании лингвистов.

    В преддверии Дня русского языка ректор Государственного института имени Пушкина Никита Гусев представил обновленный рейтинг положения языков в мире, пишет «Российская газета». Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа, сравнивая ее с 11 другими мировыми языками.

    На протяжении всей истории наблюдений русский язык удерживал пятую строчку, однако по итогам минувшего года ситуация изменилась. «За 2025 год русский язык, что отрадно, укрепил свои позиции и впервые за всю историю нашего проекта поднялся с пятого на четвертое место в мире, прежде всего за счет стабильного положения по большинству параметров», – заявил Гусев.

    Значительный рост зафиксирован в сфере международных научных баз данных, где позиции поднялись с четвертого на третье место. Кроме того, улучшились показатели в цифровой среде, включая разработку программного обеспечения и приложений.

    Ректор также выразил уверенность, что благодаря государственной поддержке и созданию профильной международной организации популяризация отечественной культуры за рубежом продолжит расширяться. Специалисты учитывали распространенность речи, количество официальных международных организаций, число периодических изданий и уровень использования в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план мероприятий для популяризации русского языка за рубежом. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал начало практической работы Международной организации по русскому языку. Также министр отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.

    Комментарии (2)
    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Комментарии (5)
    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

    Комментарии (3)
    4 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкие высказывания украинского руководства в отношении белорусского лидера в очередной раз подтверждают террористическую и преступную природу действующей киевской власти, заявили в МИД.

    Выпады советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД Михаила Галузина. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ в Петербурге.

    «Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал дипломат.

    Галузин добавил, что украинские руководители в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Замминистра выразил уверенность, что белорусские партнеры внимательно фиксируют происходящее и делают правильные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    В мае украинский чиновник заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. В ответ белорусский лидер назвал агрессивные высказывания украинской стороны обычным трепом.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине

    Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Приостановка боевых действий не нужна для начала переговорного процесса по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

    Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.

    «Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.

    Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

    Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.

    Комментарии (2)
    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

    Комментарии (4)
    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

    «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.

    Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

    Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия согласна на определенные компромиссы по ситуации на Украине, вопрос о которых был поставлен перед Москвой в Анкоридже, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

    «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.

    «Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.

    Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.

    Комментарии (9)
    4 июня 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин готовят масштабные совместные проекты в сфере энергетики благодаря высокому уровню межгосударственного взаимодействия и совпадению ключевых национальных интересов.

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

    «У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

    Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

    В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.

    Комментарии (3)
    Главное
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    Пашинин заявил, что Армения не вернётся в ОДКБ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы