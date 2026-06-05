Путин назвал уважаемую им особенность политика Шредера

Tекст: Катерина Туманова

Путин выразил сомнение в возможности участия стран Евросоюза в качестве посредников в мирных переговорах в ситуации с Украиной. Президент России подчеркнул, что европейские страны фактически втянулись в конфликт и утратили необходимый для такой роли нейтралитет, а принимать участие в переговорах и быть посредником – разные вещи, так как последнее предполагает нейтральную позицию.

«Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооружённый конфликт, фактически втягиваются в боевые действия?» – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Объясняя позицию в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, Путин признался, что с удивлением наблюдал реакцию на свои слова о нем как о возможном переговорщике.

«Началась такая бурная дискуссия: «Нет. Шрёдер – друг Путина, поэтому он не может участвовать». Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причём один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество её отстаивать. Не много сейчас в Европе политиков с такими качествами», – сказал Путин.

Президент России также напомнил о вкладе Шредера в обеспечение энергобезопасности Германии через строительство газопроводов, включая «Северный поток». Он считает, что бывший канцлер ФРГ преследует национальные интересы своей страны, но остается человеком, которому можно доверять, что критически важно для обеих сторон переговоров.