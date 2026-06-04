Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

«Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.