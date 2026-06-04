Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце, передает ТАСС. По словам Путина, у России нет причин для военного конфликта с Североатлантическим альянсом или европейскими странами.

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО?» – задался вопросом президент.

Российский лидер подчеркнул, что разговоры о подобной угрозе используются для формирования у граждан западных стран ощущения опасности.

«Это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – заявил Путин.

Президент также связал подобную риторику с необходимостью объяснять населению поддержку украинских властей со стороны западных государств. По его мнению, тема якобы существующей российской угрозы используется в качестве аргумента для дальнейшего финансирования оборонной сферы.

При этом Путин отметил, что его удивляет готовность части европейского общества воспринимать подобные заявления всерьез. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков об угрозе со стороны Москвы.

В декабре прошлого года глава государства опроверг слухи о подготовке нападения на европейские страны.

Ранее российский лидер выразил готовность юридически закрепить отказ от агрессивных действий в отношении Европы.