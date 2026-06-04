Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства прокомментировал ситуацию на встрече с руководителями международных информагентств в Петербурге, передает официальный сайт Кремля. По словам Путина, российская сторона внимательно отнеслась к решению армянского руководства закрепить соответствующие намерения на законодательном уровне.

«Мы, конечно, этим озадачились, если принят закон, и не просто разговоры, а закон», – отметил президент. При этом российский лидер подчеркнул, что окончательное решение должно принимать само армянское общество. Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил о необходимости проведения референдума по вопросу возможного вступления страны в ЕС.

«У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она не приняла решение идти», – заявил Путин.

Глава государства также отметил, что не видит ничего необычного в стремлении армянских политических сил ориентироваться на европейские нормы и практики. «На самом деле здесь нет ничего плохого, ориентируются на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты», – сказал он.

По мнению президента, выбор внешнеполитических и экономических приоритетов является суверенным правом каждого государства. «Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно, выбирать какие-то приоритетные, как они полагают, и ценные для развития страны, для укрепления независимости и суверенитета, главные для экономики, и стандарты, и партнеров соответственно», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Армения остается участником Евразийского экономического союза, а нормы и технические требования объединения во многом отличаются от действующих в Евросоюзе.

«Армения же находится в рамках ЕАЭС. Разные стандарты, техническое регулирование в области сельского хозяйства, транспорта, логистики – очень много вещей, которые не совпадают», – пояснил президент. Путин добавил, что в перспективе считал бы полезным сближение экономических стандартов двух интеграционных пространств, однако признал, что в нынешних условиях реализовать такую задачу невозможно.

«Это было бы реально большое, огромное экономическое пространство», – отметил российский лидер, напомнив о концепции общеевропейского сотрудничества «от Лиссабона до Урала», а фактически, по его словам, «до Владивостока».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз.

Путин призвал армянскую сторону быстрее провести референдум по этому вопросу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с членством республики в ЕАЭС на фоне европейского курса.