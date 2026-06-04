Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена

Tекст: Вера Басилая

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика, передает ТАСС.

По его словам, хозяйственная система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям. 5,4% – это уже хороший результат», – сказал президент.

При этом основной проблемой остается рост потребительских цен. «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, поэтому сознательно принимает меры в экономике.

Владимир Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

Вице-премьер Александр Новак объяснил ожидаемое замедление темпов роста ВВП нехваткой рабочей силы.

Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.