  • Новость часаПутин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
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    Латвия боится полной остановки торговли с Россией
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    4 июня 2026, 21:28 • Новости дня

    Путин назвал условие участия Евросоюза в украинском урегулировании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства способны оказать содействие мирному процессу при строгом соблюдении достигнутых ранее американо-российских компромиссов, заявил президент России.

    Президент России Владимир Путин обозначил роль западных стран в поиске выхода из текущей ситуации. Заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения конфликта на Украине. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже, и украинская сторона очень хорошо об этом знает», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер напомнил о переговорах с американским коллегой, где обсуждалась готовность Москвы пойти на ряд компромиссов. Теперь главный вопрос заключается в том, согласится ли Киев принять предложенные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о согласии Москвы на определенные компромиссы по украинскому вопросу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достигнутые в Анкоридже договоренности отправной точкой для мирных переговоров. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил возможность выхода за рамки этих условий при урегулировании конфликта.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    4 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США 5 июня планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».

    В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.

    Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

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    4 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист из США Кристофер Хелали обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство России.

    О намерении сменить подданство Кристофер Хелали рассказал на полях проходящего в Петербурге экономического форума, передает ТАСС. Он уточнил, что уже отправил соответствующее обращение.

    «Да, я выразил свое желание получить российское гражданство. Я написал письмо президенту Путину», – подтвердил американец. В послании он подробно описал свой вклад в развитие двусторонней дружбы и работу в Донбассе.

    По словам Хелали, западные репортеры намеренно игнорируют преступления украинской стороны, действуя в интересах правящих элит.

    Ранее Хелали лично посещал Курскую область и разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске, из-за чего попал в базу скандального сайта «Миротворец».

    Ранее Кристофер Хелали призвал западных журналистов показывать правду о России.

    В конце мая после посещения разрушенного колледжа в Старобельске американец рассказал о тяжелейших впечатлениях от последствий атаки ВСУ.

    Во время этой поездки Хелали заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

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    4 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России выразил недоумение позицией американского госсекретаря касательно неготовности Москвы к уступкам для мирного урегулирования.

    Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа США Марко Рубио в американском Конгрессе. В интервью телеканалу RT Arabic дипломат напомнил об участии госсекретаря в переговорах в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», – признался Лавров.

    Министр назвал подобные рассуждения странными. Он подчеркнул, что на встрече в Анкоридже российский лидер Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о первостепенных шагах для остановки конфликта и начала политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рубио заявил о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Сергей Лавров в телефонном разговоре напомнил американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях. Весной глава российского дипломатического ведомства отметил колебания Вашингтона в вопросах мирного урегулирования.

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    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ включил Петербург в число лучших творений мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава делегации США на ПМЭФ сравнил историю Петербурга и Атланты, он признался в особой связи с российской Северной столицей, отметив схожесть ее трагической военной судьбы с историей своего родного города, и заявил, что Петербург – одно из лучших творений человечества.

    Председатель Комиссии США по изящным искусствам и глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук высоко оценил красоту города на Неве. Он также сравнил его историю с судьбой своей родной Атланты, передает РИА «Новости».

    «Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город - одно из лучших творений человечества», – заявил Кук.

    Политик возглавляет американскую делегацию на форуме, а его должность соответствует посту министра культуры. Ранее он сообщал о намерении встретиться с главой российского ведомства Ольгой Любимовой и поучаствовать в пленарном заседании форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон впервые за несколько лет направил официальную миссию на Петербургский международный экономический форум. Глава американской делегации Родни Кук позже сообщил, что прибыл в Россию для получения новых знаний.

    акже американский чиновник продемонстрировал участникам мероприятия фотографии своей дачи в традициях русского деревянного зодчества.

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    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

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    4 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук продемонстрировал участникам форума фотографии личного загородного дома, построенного в традициях русского деревянного зодчества.

    Американский чиновник выступил на сессии «Россия – США: диалог культур», передает РИА «Новости».

    «Я хочу показать вам, как я живу. Это моя дача в Атланте, где я живу. Она исполнена в стиле русского деревянного зодчества, который на протяжении десятилетий трогал мое сердце и который я нахожу необыкновенным», – сказал Кук.

    Кроме того, гость поделился снимками из поездок в Россию. Он рассказал о посещении Ясной Поляны и встречах с писателем, главой музея Льва Толстого Владимиром Толстым. По словам американца, совместные конные прогулки оставили незабываемые воспоминания и стали одними из лучших моментов в жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на ПМЭФ первой за несколько лет официальной американской делегации.

    Сам Родни Кук назвал целью своего визита в Россию получение новых знаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла присутствие представителей США на форуме признаком безвыходного положения западных государств.

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