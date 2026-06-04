Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге указал на технологическое превосходство российского оружия, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона не располагает современными комплексами, имеющимися на вооружении армии РФ.

«Не существует и ударных систем таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования», – отметил президент.

Помимо технического оснащения, российский лидер выделил еще один ключевой фактор. По его словам, главным преимуществом остаются патриотизм и несгибаемая воля граждан России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил западным странам и Украине о наличии у Москвы не имеющих аналогов гиперзвуковых ракет.

Глава государства заявил о превосходстве российских ракетных систем над западными образцами по дальности и мощности. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».