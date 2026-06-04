Путин: Москва не против евроассоциации Киева

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал перспективы европейской интеграции Киева, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что Москва не препятствует экономическому сближению соседней страны с ЕС.

«Нам известно о предложениях канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца о том, что Украина должна бы стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста», – заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что возможное превращение Евросоюза в военный альянс вызывает серьезную озабоченность. По его словам, Россия категорически против подобной трансформации объединения, хотя экономическое сотрудничество стран не вызывает возражений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза с обязательством о взаимной обороне.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу ради получения равных прав в Европе.

Президент России Владимир Путин еще в прошлом году подчеркивал отсутствие возражений Москвы против европейской интеграции Киева.