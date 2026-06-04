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    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    4 июня 2026, 21:11 • Новости дня

    Путин: Москва не против евроассоциации Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона не возражает против экономической интеграции Украины с Европейским союзом, однако категорически не приемлет превращение объединения в военный блок, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал перспективы европейской интеграции Киева, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что Москва не препятствует экономическому сближению соседней страны с ЕС.

    «Нам известно о предложениях канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца о том, что Украина должна бы стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста», – заявил Путин.

    При этом российский лидер отметил, что возможное превращение Евросоюза в военный альянс вызывает серьезную озабоченность. По его словам, Россия категорически против подобной трансформации объединения, хотя экономическое сотрудничество стран не вызывает возражений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза с обязательством о взаимной обороне.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу ради получения равных прав в Европе.

    Президент России Владимир Путин еще в прошлом году подчеркивал отсутствие возражений Москвы против европейской интеграции Киева.

    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

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    4 июня 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин готовят масштабные совместные проекты в сфере энергетики благодаря высокому уровню межгосударственного взаимодействия и совпадению ключевых национальных интересов.

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

    «У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

    Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

    В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.

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    4 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия согласна на определенные компромиссы по ситуации на Украине, вопрос о которых был поставлен перед Москвой в Анкоридже, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

    «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.

    «Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.

    Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.

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    4 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.

    Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.

    «У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.

    Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.

    Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.

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    4 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился мыслями о том, как бы он обратился к Владимиру Зеленскому в случае окончательного урегулирования конфликта на Украине.

    «Слава Богу, что все закончилось», – привел свои возможные слова глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин не исключил возможности личной встречи с Зеленским. Позже российский лидер объяснил вероятность скорого завершения спецоперации успехами войск на поле боя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вывод украинских подразделений из российских регионов главным условием немедленного прекращения боевых действий.

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    4 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения, не оставляя противнику шансов на передышку, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

    В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

    Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.

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    4 июня 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не совершала «разворот в сторону Азии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не совершала никакого «разворота в сторону Азии», подчеркнув, что стратегическое партнерство с Китаем формировалось десятилетиями и основано на устойчивой договорной базе и историческом взаимодействии.

    «В последние годы все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Президент напомнил, что впечатляющие успехи сотрудничества с Китаем базируются на фундаментальном договоре от 2001 года. На сегодняшний день товарооборот двух государств достиг отметки почти в 250 млрд долларов, сопровождаясь активной диверсификацией торговых связей.

    Глава государства назвал Россию и Китай естественными союзниками, отметив наличие протяженной общей границы. Подобная система принципов двусторонних отношений выстраивалась не за один день, а формировалась в ходе исторического взаимодействия на протяжении целого столетия.

    Ранее Москва и Пекин подтвердили нерушимость базового договора о добрососедстве.

    Российский лидер назвал всеобъемлющее партнерство двух государств образцом межгосударственных связей.

    Глава государства объяснил изначальную ставку на развитие отношений с КНР смещением центра мирового экономического роста в Азию.

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    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика, передает ТАСС.

    По его словам, хозяйственная система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям. 5,4% – это уже хороший результат», – сказал президент.

    При этом основной проблемой остается рост потребительских цен. «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, поэтому сознательно принимает меры в экономике.

    Владимир Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Вице-премьер  Александр Новак объяснил ожидаемое замедление темпов роста ВВП нехваткой рабочей силы.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский написал российскому президенту Владимиру Путину открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял о действительности предложения о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что в рамках принудительной мобилизации в украинскую армию ежемесячно набирают около 15-16 тыс. человек.

    «Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения», – рассказал российский лидер на встрече с главами мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что «людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию».

    Президент добавил, что каждый месяц из рядов Вооруженных сил Украины дезертирует около 20 тыс. военнослужащих.

    Ранее Путин назвал ситуацию для украинской армии на фронте катастрофической.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на неспособность Киева удерживать линию соприкосновения без постоянной мобилизации.

    Украинские правоохранительные органы зафиксировали более 250 тысяч случаев дезертирства военнослужащих.

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    4 июня 2026, 20:14 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии отношений с Казахстаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Партнерство Москвы и Астаны демонстрирует уверенный рост, а ключевым элементом экономического взаимодействия государств останется дальнейшая совместная добыча урана.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил динамику двустороннего взаимодействия государств, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что партнерство демонстрирует уверенный рост.

    «Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей», – сказал российский лидер. Заявление прозвучало во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент подтвердил, что Москва и Астана намерены и дальше реализовывать совместные проекты по добыче урана. Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин заявил об уверенном подъеме двусторонних связей с Казахстаном.

    По итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как искренние и дружеские.

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    4 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине

    Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Приостановка боевых действий не нужна для начала переговорного процесса по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

    Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.

    «Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.

    Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

    Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.

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