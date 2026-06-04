Путин: Россия не отказывалась от диалога с Европой

Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств подчеркнул готовность России к диалогу с Европой, передает ТАСС.
«Мы не отказывались от диалога, и еще раз хочу это подтвердить. Если кто-то считает целесообразным возродить диалог с Россией, пожалуйста. А кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? Ну я не знаю. Мы же ничего не навязываем. Я услышал этот гвалт, что Россия что-то навязывает, кто будет переговорщиком. Да ничего мы не навязываем. Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторю еще раз, это должны быть люди, которым можно доверять», – отметил президент.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул нежелание России напрашиваться на диалог с Европой.
Президент Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к дипломатическим контактам с представителями ЕС.