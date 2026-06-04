  • Новость часаПутин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
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    Латвия боится полной остановки торговли с Россией
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    4 июня 2026, 20:59 • Новости дня

    Путин назвал условие возобновления контактов России с Европой

    Путин: Для контактов России с Европой достаточно снять трубку и позвонить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское руководство готово к диалогу с западными партнерами, для начала которого иностранным лидерам необходимо лишь проявить соответствующую инициативу, заявил президент Владимир Путин.

    Путин подчеркнул открытость государства к диалогу в ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Мы и не отказываемся от контактов, достаточно снять трубку и позвонить, хотят приехать – пускай приезжают. Это же они не хотят», – сказал глава государства.

    В мае Кремль подтвердил открытость России для контактов по урегулированию украинского конфликта.

    Глава государства допустил дипломатическое общение с вежливыми представителями Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Брюссель в доведении двусторонних отношений до нулевой отметки.

    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    Путин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире

    Русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности

    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По итогам исследования за 2025 год русский язык укрепил свои позиции на международной арене благодаря активному распространению в цифровой среде и научной сфере, говорится в исследовании лингвистов.

    В преддверии Дня русского языка ректор Государственного института имени Пушкина Никита Гусев представил обновленный рейтинг положения языков в мире, пишет «Российская газета». Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа, сравнивая ее с 11 другими мировыми языками.

    На протяжении всей истории наблюдений русский язык удерживал пятую строчку, однако по итогам минувшего года ситуация изменилась. «За 2025 год русский язык, что отрадно, укрепил свои позиции и впервые за всю историю нашего проекта поднялся с пятого на четвертое место в мире, прежде всего за счет стабильного положения по большинству параметров», – заявил Гусев.

    Значительный рост зафиксирован в сфере международных научных баз данных, где позиции поднялись с четвертого на третье место. Кроме того, улучшились показатели в цифровой среде, включая разработку программного обеспечения и приложений.

    Ректор также выразил уверенность, что благодаря государственной поддержке и созданию профильной международной организации популяризация отечественной культуры за рубежом продолжит расширяться. Специалисты учитывали распространенность речи, количество официальных международных организаций, число периодических изданий и уровень использования в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план мероприятий для популяризации русского языка за рубежом. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал начало практической работы Международной организации по русскому языку. Также министр отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.

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    4 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкие высказывания украинского руководства в отношении белорусского лидера в очередной раз подтверждают террористическую и преступную природу действующей киевской власти, заявили в МИД.

    Выпады советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД Михаила Галузина. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ в Петербурге.

    «Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал дипломат.

    Галузин добавил, что украинские руководители в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Замминистра выразил уверенность, что белорусские партнеры внимательно фиксируют происходящее и делают правильные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    В мае украинский чиновник заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. В ответ белорусский лидер назвал агрессивные высказывания украинской стороны обычным трепом.

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    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    4 июня 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин готовят масштабные совместные проекты в сфере энергетики благодаря высокому уровню межгосударственного взаимодействия и совпадению ключевых национальных интересов.

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

    «У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

    Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

    В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.

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    4 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России

    Минцифры: Алиса стала лидером среди ИИ-ассистентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассистент на базе искусственного интеллекта Алиса лидирует в своем сегменте в России, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

    Второе место занимает Gemini от корпорации Google, а замыкает тройку лидеров китайский проект DeepSeek, передает «Интерфакс».

    «Новый рынок – это ИИ-ассистенты. Тут у нас уверенно лидирует Алиса как ИИ-ассистент. Но мы видим стремительный взлет Google Gemini, который вышел на второе место и обогнал DeepSeek», – заявил Шадаев.

    Министр подчеркнул, что успехи отечественного продукта вызывают радость. По его словам, ведомство внимательно следит за развитием конкурентов, что заставляет «Яндекс» оставаться мобилизованным и поддерживать активную конкуренцию. Шадаев также добавил, что государство должно стимулировать развитие собственных игроков.

    В заключение глава Минцифры отметил, что Россия демонстрирует уверенные позиции по многим направлениям. Однако, по его оценке, некоторую обеспокоенность вызывает игровой сегмент.

    На ваш взгляд
    Как вы общаетесь с нейронными сетями?





    Результаты

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Россию лидером в развитии технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о превосходстве голосового помощника «Алиса» над зарубежными аналогами по объему трафика.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил эффективность китайской нейросети DeepSeek на фоне американских разработок.

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    4 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

    Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим ударами по гражданским объектам в Крыму и Севастополе хочет запугать мирных жителей и отомстить им за выбор в пользу России, сделанный еще в 2014 году. Но Украина не сможет достичь своих целей, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на четверг ВСУ атаковали гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

    «Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

    «Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

    В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

    Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.

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