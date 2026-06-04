Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что контроль над всем Донбассом и заключение сделки по завершению украинского конфликта не исключают друг друга, передает ТАСС. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

Отвечая на вопрос журналиста Associated Press о целях России, Путин подчеркнул совместимость этих двух сценариев. «Одно другого не исключает. Планы контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», – отметил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин предупредил о попытках Киева сорвать выборы в Донбассе.

В декабре прошлого года глава государства пообещал в любом случае освободить эти регионы. Месяцем ранее российский лидер выразил готовность к мирным переговорам для урегулирования конфликта.