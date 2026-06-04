  • Новость часаПутин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
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    Деньги перестали помогать Германии в ООН
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    Минтранс отказался от идеи тотального запрета электросамокатов
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между РФ и КНР
    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня

    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было

    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах – «Орешник» мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», – сказал глава государства.

    Последние пуски производились по Белой Церкви в Киевской области и основному укрепрайону в Донбассе. Эти локации выбрали для того, чтобы было удобно посмотреть результаты работы оружия.

    «У нас потом туда залетели наши дроны – в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все», – сказал президент.

    «Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – заявил Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не совершала «разворот в сторону Азии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не совершала никакого «разворота в сторону Азии», подчеркнув, что стратегическое партнерство с Китаем формировалось десятилетиями и основано на устойчивой договорной базе и историческом взаимодействии.

    «В последние годы все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Президент напомнил, что впечатляющие успехи сотрудничества с Китаем базируются на фундаментальном договоре от 2001 года. На сегодняшний день товарооборот двух государств достиг отметки почти в 250 млрд долларов, сопровождаясь активной диверсификацией торговых связей.

    Глава государства назвал Россию и Китай естественными союзниками, отметив наличие протяженной общей границы. Подобная система принципов двусторонних отношений выстраивалась не за один день, а формировалась в ходе исторического взаимодействия на протяжении целого столетия.

    Ранее Москва и Пекин подтвердили нерушимость базового договора о добрососедстве.

    Российский лидер назвал всеобъемлющее партнерство двух государств образцом межгосударственных связей.

    Глава государства объяснил изначальную ставку на развитие отношений с КНР смещением центра мирового экономического роста в Азию.

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    4 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения, не оставляя противнику шансов на передышку, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

    В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

    Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.

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    4 июня 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин готовят масштабные совместные проекты в сфере энергетики благодаря высокому уровню межгосударственного взаимодействия и совпадению ключевых национальных интересов.

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

    «У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

    Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

    В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.

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    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

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    4 июня 2026, 08:37 • Новости дня
    Песков рассказал о регулярных играх Путина в хоккей

    Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей

    Песков рассказал о регулярных играх Путина в хоккей
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин продолжает активно заниматься спортом и регулярно выходит на лед для участия в хоккейных матчах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин поддерживает спортивную форму и периодически участвует в ледовых поединках, передает ТАСС.

    «Да. Президент продолжает играть в хоккей», – заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

    Поводом для разговора стали недавние комментарии двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Легендарный хоккеист ранее рассказал, что совсем недавно лично выходил на лед вместе с президентом.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Народный артист России Игорь Бутман подтвердил периодические выходы российского лидера на лед для поддержания физической формы.

    Президент Владимир Путин назвал ежедневной нормой двухчасовые занятия спортом.

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    4 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками

    На Украине запланировали платить наемникам до десяти тысяч долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за недостатка военнослужащих украинские власти намерены массово привлекать в ряды вооруженных сил иностранных граждан, обещая им рекордные зарплаты, сообщили в Верховной раде.

    Руководство Украины планирует привлекать сторонние компании для вербовки наемников, выплачивая им до 10 тыс. долларов в месяц. Об этом рассказал депутат Верховной рады Роман Каптелов, передает ТАСС.

    Парламентарий сослался на встречу министра обороны Украины Михаила Федорова с фракцией «Слуга народа». По словам депутата, глава ведомства выразил желание выдавать лицензии частным организациям для набора пехотинцев. «Государство будет их лицензировать, то есть даст право привлекать людей (пехотинцев), и за это компании будут получать до пяти тысяч долларов за одного человека», – процитировал министра Каптелов.

    Завербованные иностранцы смогут рассчитывать на зарплату от семи до 10 тыс. долларов, что, по мнению депутата, станет самым высоким жалованьем среди военных в мире. При этом Минобороны намерено увеличить выплаты и украинским бойцам на передовой до 400 тыс. гривен, что эквивалентно примерно девяти тысячам долларов.

    Однако источники финансирования этих инициатив остаются неясными. Каптелов отметил, что Федоров не объяснил, откуда возьмутся средства на столь высокие зарплаты как для наемников, так и для собственных военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тысяч военнослужащих. Из-за провалов мобилизации украинское командование отправляет на передовую иностранных наемников без реального боевого опыта. При этом около трети всех иностранных бойцов ВСУ сосредоточились в Харьковской области.

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    4 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Пьяный боец ВСУ убил двух человек в Киевской области

    Пьяный украинский военный убил сослуживца и женщину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киевской области пьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины открыл огонь, застрелив сослуживца и местную жительницу, а также ранив еще одного мужчину.

    В Киевской области пьяный украинский боец ВСУ убил двух человек. Он застрелил сослуживца и местную жительницу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

    В результате стрельбы пострадал еще один мужчина. Он получил огнестрельные ранения и был оперативно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

    После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться, однако полицейские быстро его нашли. Мужчине предъявлены обвинения в умышленном убийстве двух и более лиц. По украинскому законодательству ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая пьяный украинский дезертир устроил стрельбу возле жилого дома в Харькове. Ранее нетрезвый боец ВСУ застрелил двоих сослуживцев из автомата в Николаевской области. За несколько дней до этого в Запорожье пьяный военнослужащий ранил из пистолета подростка и мужчину.

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    4 июня 2026, 20:14 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии отношений с Казахстаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Партнерство Москвы и Астаны демонстрирует уверенный рост, а ключевым элементом экономического взаимодействия государств останется дальнейшая совместная добыча урана.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил динамику двустороннего взаимодействия государств, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что партнерство демонстрирует уверенный рост.

    «Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей», – сказал российский лидер. Заявление прозвучало во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент подтвердил, что Москва и Астана намерены и дальше реализовывать совместные проекты по добыче урана. Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин заявил об уверенном подъеме двусторонних связей с Казахстаном.

    По итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как искренние и дружеские.

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