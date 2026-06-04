Tекст: Денис Тельманов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic предупредил о катастрофических последствиях евроинтеграции Киева, передает ТАСС. По его словам, европейским лидерам гораздо выгоднее способствовать интеграции страны в Североатлантический альянс.

«Им проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский союз. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Сергей Лавров указал на стремление западных стран интегрировать Киев в Североатлантический альянс.

Дипломат назвал украинский кризис причиной окончательного разрушения прежней архитектуры европейской стабильности.

Ранее министр отметил наличие серьезных противоречий между европейскими лидерами и администрацией США по вопросу поддержки Киева.