Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

«У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.