Путин поблагодарил Таджикистан за переданных снежных барсов

Путин выразил благодарность Таджикистану за передачу снежных барсов России

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что российская сторона выражает глубокую признательность за переданных ей снежных барсов, передает ТАСС.

В стране продолжается активная работа по восстановлению популяций других видов крупных кошек, и государство намерено содействовать в этом вопросе своим партнерам.

«Что касается тигров, это естественное дело, мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям», – заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

Глава государства также обратил внимание на успехи в сохранении популяции дальневосточных тигров, отметив, что они являются самыми крупными в мире.

«Это, кстати, самые крупные тигры в мире. Крупнее нет, дальневосточные тигры самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане. И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям из Казахстана, мы, конечно, будем это делать», – подчеркнул президент.

Владимир Путин начал работу на ПМЭФ со встречи с руководителями мировых информагентств.

Президент России Владимир Путин назвал успешным совместный с Казахстаном проект по восстановлению популяции амурского тигра.

Российская сторона передала Казахстану четырех хищников для выпуска в дикую природу.



