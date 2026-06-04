Путин заявил об успешном развитии отношений с Казахстаном

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин высоко оценил динамику двустороннего взаимодействия государств, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что партнерство демонстрирует уверенный рост.

«Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей», – сказал российский лидер. Заявление прозвучало во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент подтвердил, что Москва и Астана намерены и дальше реализовывать совместные проекты по добыче урана. Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин заявил об уверенном подъеме двусторонних связей с Казахстаном.

По итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как искренние и дружеские.