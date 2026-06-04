Путин начал работу на ПМЭФ со встречи с руководителями мировых информагентств

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие традиционно проходит на полях форума и посвящено обсуждению ключевых международных событий, а также актуальных аспектов внутренней и внешней политики России, передает РИА «Новости».

В этом году во встрече приняли участие представители целого ряда зарубежных изданий. Среди них – руководители агентств АзерТадж, БелТА, Телерадиокомплекса президента Казахстана и киргизского Кабар. Также присутствуют гендиректор китайского Синьхуа, главреды индийского PTI и египетского MENA.

Кроме того, к беседе присоединились представители западных СМИ. В их числе – главные редакторы и руководители служб новостей американского Associated Press, британского Reuters, немецкого DPA, испанского EFE и французского AFP.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал эту встречу российского лидера с руководителями зарубежных изданий. Он также рассказал о предстоящем выступлении главы государства на пленарном заседании форума.

В первый день ПМЭФ украинские беспилотники атаковали Петербург и Ленинградскую область.