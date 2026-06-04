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    4 июня 2026, 20:10 • Новости дня

    Власти Сербии сообщили о продлении газового контракта с Россией

    Власти Сербии сообщили о продлении контракта с Газпромом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действие соглашения на поставки российского газа в Сербию, которое истекало 30 июня, продлено на три месяца до конца сентября, сообщили власти балканской страны.

    Срок действия контракта на поставки российского газа Белграду, который истекал 30 июня, продлен еще на три месяца. Об этом стало известно по итогам переговоров министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге, передает ТАСС.

    «Сегодня в Санкт-Петербурге я посетила штаб-квартиру Газпрома и обсудила с Алексеем Миллером ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии», – сообщила Джедович-Ханданович. Министр отметила, что стороны подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа еще на три месяца.

    По ее словам, это решение гарантирует стабильные, надежные и доступные поставки топлива для граждан и промышленности Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Москва и Белград согласовали продление газового контракта на три месяца. Тогда президенты Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили детали поставок российского топлива. Ранее в декабре прошлого года Сербия продлила договор о закупках энергоносителей до марта.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкие высказывания украинского руководства в отношении белорусского лидера в очередной раз подтверждают террористическую и преступную природу действующей киевской власти, заявили в МИД.

    Выпады советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД Михаила Галузина. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ в Петербурге.

    «Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал дипломат.

    Галузин добавил, что украинские руководители в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Замминистра выразил уверенность, что белорусские партнеры внимательно фиксируют происходящее и делают правильные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    В мае украинский чиновник заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. В ответ белорусский лидер назвал агрессивные высказывания украинской стороны обычным трепом.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Набиуллина пропала из деловой программы ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка больше не значится в расписании мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В обновленной версии программы форума председатель регулятора отсутствует среди спикеров сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», запланированной на четверг, передает РИА «Новости».

    Вместо нее в обсуждении макроэкономических вопросов примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    Руководитель ЦБ традиционно открывала макросессию в первый день работы форума. За последние десять лет она пропустила мероприятие лишь в 2020 году, когда ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. Журналисты направили официальный запрос в Банк России для выяснения причин изменения программы.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в среду.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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    4 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире

    Русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности

    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По итогам исследования за 2025 год русский язык укрепил свои позиции на международной арене благодаря активному распространению в цифровой среде и научной сфере, говорится в исследовании лингвистов.

    В преддверии Дня русского языка ректор Государственного института имени Пушкина Никита Гусев представил обновленный рейтинг положения языков в мире, пишет «Российская газета». Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа, сравнивая ее с 11 другими мировыми языками.

    На протяжении всей истории наблюдений русский язык удерживал пятую строчку, однако по итогам минувшего года ситуация изменилась. «За 2025 год русский язык, что отрадно, укрепил свои позиции и впервые за всю историю нашего проекта поднялся с пятого на четвертое место в мире, прежде всего за счет стабильного положения по большинству параметров», – заявил Гусев.

    Значительный рост зафиксирован в сфере международных научных баз данных, где позиции поднялись с четвертого на третье место. Кроме того, улучшились показатели в цифровой среде, включая разработку программного обеспечения и приложений.

    Ректор также выразил уверенность, что благодаря государственной поддержке и созданию профильной международной организации популяризация отечественной культуры за рубежом продолжит расширяться. Специалисты учитывали распространенность речи, количество официальных международных организаций, число периодических изданий и уровень использования в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план мероприятий для популяризации русского языка за рубежом. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал начало практической работы Международной организации по русскому языку. Также министр отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.

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    4 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

    Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим ударами по гражданским объектам в Крыму и Севастополе хочет запугать мирных жителей и отомстить им за выбор в пользу России, сделанный еще в 2014 году. Но Украина не сможет достичь своих целей, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на четверг ВСУ атаковали гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

    «Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

    «Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

    В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

    Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.

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    4 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России

    Минцифры: Алиса стала лидером среди ИИ-ассистентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассистент на базе искусственного интеллекта Алиса лидирует в своем сегменте в России, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

    Второе место занимает Gemini от корпорации Google, а замыкает тройку лидеров китайский проект DeepSeek, передает «Интерфакс».

    «Новый рынок – это ИИ-ассистенты. Тут у нас уверенно лидирует Алиса как ИИ-ассистент. Но мы видим стремительный взлет Google Gemini, который вышел на второе место и обогнал DeepSeek», – заявил Шадаев.

    Министр подчеркнул, что успехи отечественного продукта вызывают радость. По его словам, ведомство внимательно следит за развитием конкурентов, что заставляет «Яндекс» оставаться мобилизованным и поддерживать активную конкуренцию. Шадаев также добавил, что государство должно стимулировать развитие собственных игроков.

    В заключение глава Минцифры отметил, что Россия демонстрирует уверенные позиции по многим направлениям. Однако, по его оценке, некоторую обеспокоенность вызывает игровой сегмент.

    На ваш взгляд
    Как вы общаетесь с нейронными сетями?





    Результаты

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Россию лидером в развитии технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о превосходстве голосового помощника «Алиса» над зарубежными аналогами по объему трафика.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил эффективность китайской нейросети DeepSeek на фоне американских разработок.

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    4 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

    Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германия потеряла место в Совбезе ООН.

    Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

    «У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

    Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

    Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.

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    3 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Выполнены первые регулярные авиарейсы между Сухумом и Минеральными Водами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Сухумом и Минеральными Водами запущено регулярное авиасообщение, пресс-служба аэропорта абхазской столицы сообщила об успешном выполнении первых полетов по данному маршруту.

    «Сегодня, 3 июня, выполнены первые регулярные рейсы из международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба по новому направлению – Минеральные Воды и обратно. В сухумской авиагавани самолет по авиационной традиции приветствовали «водной аркой»», – заявили в пресс-службе, пишет «Росбалт».

    Полеты осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

    Открытие маршрута призвано улучшить транспортную доступность региона и укрепить связи между деловыми и курортными центрами. Сухум уже имеет регулярное авиасообщение с Москвой, Нижним Новгородом, Уфой и Ханты-Мансийском.

    В мае президент Абхазии Бадра Гунба анонсировал скорое открытие авиасообщения с Минеральными Водами. С момента возобновления работы сухумский аэропорт обслужил более 123 тыс. пассажиров. Первый после 30-летнего перерыва регулярный рейс из Москвы приземлился в республике весной прошлого года.

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    4 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    «Почта России» возобновила доставку посылок из США
    «Почта России» возобновила доставку посылок из США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и американские операторы связи восстановили почтовый импорт, приостановленный в 2022 году, сообщило АО «Почта России».

    Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны с использованием существующих логистических цепочек, сообщается на сайте «Почты России».

    «Направление исторически является одним из значимых для клиентов «Почты»: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции – одежда, обувь, электроника, БАДы», – отметили в компании.

    Предприятие напомнило, что Соединенные Штаты стабильно удерживали лидерство по объемам экспортных отправлений в 2024-2025 годах. В прошлом году на долю американского направления пришлась пятая часть всего почтового экспорта. Прием посылок в США в категориях подарков, документов и коммерческих образцов возобновился в конце 2025 года после паузы из-за отмены беспошлинного режима.

    В августе прошлого года «Почта России» приостановила прием товарных посылок для отправки в США.

    В ноябре компания возобновила пересылку за океан документов и подарков.

    Ранее финский почтовый оператор Posti из-за изменения таможенных правил временно прекратил доставку товаров в Соединенные Штаты.

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    4 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Продолжительность жизни москвичей превысила показатели других регионов на семь лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москвичи живут в среднем на семь лет дольше, чем жители других регионов страны, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «Москва перешагнула в этом году планку 80 лет, действительно москвичи в среднем живут на семь лет дольше, чем жители других регионов. И это не какая-то особая генетика, на сегодняшний день все больше и больше экспертов сходится во мнении, что качество, продолжительность жизни, темпы старения зависят только от нас самих», – заявила Ракова, передает ТАСС.

    Заммэра подчеркнула, что такой результат стал возможен благодаря осознанному отношению горожан к здоровью и развитию городской среды. По ее словам, столица обеспечивает доступную и качественную медицину, образование и спорт, а также уделяет внимание паркам и поддержке ментального благополучия жителей.

    Ранее эксперты оценили среднюю продолжительность жизни россиян в 74 года. Мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту о достижении москвичами 80-летнего рубежа.

    В начале прошлого года более тысячи жителей города отпраздновали свой столетний юбилей.

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