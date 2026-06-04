Экс-советник Трампа Болтон пошел на сделку со следствием

Экс-советник Трампа Болтон признал вину в незаконном хранении документов

Tекст: Вера Басилая

Джон Болтон заключил соглашение с правосудием по делу о ненадлежащем обращении с государственными тайнами, передает РИА «Новости». Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что политик готов понести наказание.

«Он намерен признать вину по одному пункту о незаконном хранении секретных документов в сфере национальной безопасности… Он также согласился заплатить штраф более двух млн долларов», – говорится в материале. Данное решение грозит ему тюремным заключением сроком до пяти лет.

Обвинение состоит из 18 пунктов, включающих незаконную передачу и хранение данных. Политику вменяют хранение рабочих дневников, которые он вел в Белом доме, а также пересылку более тысячи страниц документов родственникам. Защита настаивает на личном характере этих записей.

Судебное заседание по данному вопросу назначено на 26 июня. После ухода из администрации Болтон стал жестким критиком Дональда Трампа и выпустил о нем разоблачительную книгу в 2020 году.

В августе прошлого года сотрудники ФБР провели обыски в доме бывшего помощника президента США.

Во время проверки агенты обнаружили у Джона Болтона секретные документы.

В октябре большое жюри штата Мэриленд предъявило экс-советнику обвинения по делу о ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией.