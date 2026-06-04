Анонсировано открытие центров духовно-психологической реабилитации участников СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Государственный фонд «Защитники Отечества» расширяет сеть центров реабилитации для участников спецоперации, передают РИА «Новости». В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия, посвященная духовным ценностям и возвращению ветеранов к мирной жизни. В ней приняли участие представители традиционных религий, ветераны и члены их семей.

«Для Государственного фонда «Защитники Отечества» взаимодействие с духовенством стало одним из важнейших направлений деятельности. Мы ведем активную работу со всеми традиционными религиями России», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она добавила, что взаимопомощь и забота о близких веками были основой развития государства.

Первый подобный центр уже работает с прошлого года на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По словам митрополита Матфея, там оказывают духовную и психологическую поддержку, а реабилитацию уже прошли более 300 человек. Ожидается, что до конца года это число достигнет 600 участников.

В этом году новые центры откроются в Херсонесе и Самарской области, а в следующем – в Ростове Великом. Кроме того, фонд активно организует паломнические поездки по историческим местам России и хадж в Мекку, помогая ветеранам восстановить внутреннюю опору и вернуться к созидательной жизни.