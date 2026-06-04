В «Единой России» поддержали позицию малого бизнеса по НДС

Tекст: Елизавета Шишкова

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о необходимости учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения, передает Telegram-канал ЕР. Эта тема регулярно поднималась на встречах кандидатов с избирателями и вошла в Новую народную программу.

«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга», – подчеркнул политик. По его словам, именно на таком подходе настаивала партия при внедрении недавних налоговых новшеств.

В процессе формирования Народной программы поступает множество обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели отмечают огромное влияние этого вопроса на развитие сектора, в связи с чем предложено пересмотреть подходы к уплате НДС для работающих по упрощенной системе.



