Украинские дроны совершили массированную атаку у Запорожской АЭС

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-служба станции в своем канале на платформе Мах сообщила о массированной атаке украинских беспилотников. По территории тепловой электростанции было нанесено более 20 ударов.

«Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА», – говорится в официальном сообщении.

На станции отметили, что целью атаки стала территория тепловой электростанции. Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу линии электропередачи на 330 кВ «Ферросплавная-1».

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о риске потери шестого энергоблока из-за удара украинского дрона.

Глава Росатома Алексей Лихачев назвал прямое попадание беспилотника в здание машинного зала тревожным прецедентом. В конце мая украинские войска нанесли массированный удар по транспортному цеху станции.