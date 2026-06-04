На ПМЭФ представили передовые технологии комплексной реабилитации участников СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Профильные ведомства и эксперты рассмотрели вопросы развития системы медицинского сопровождения военнослужащих на площадке Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За три года фонд «Защитники Отечества» выстроил эффективную модель помощи бойцам, а утвержденные в прошлом году стандарты внедрят повсеместно до 2030 года.

«Поддержка участников специальной военной операции и их близких является безусловным государственным приоритетом. Она не должна сводиться к отдельным мерам или услугам: необходимо обеспечить защитникам и членам их семей комплексное сопровождение на всех этапах», – заявила заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Заместитель Министра труда Дмитрий Лигомина подчеркнул важность устранения бюрократических барьеров при получении инвалидности. По его словам, социальная и психологическая помощь должна работать как единый механизм. Этому способствует новый стандарт протезирования, включающий не только изготовление изделия, но и обучение пациента.

«Наша задача заключается в том, чтобы ветеран, проходя лечение, реабилитацию, получая инвалидность, технические средства реабилитации или электронный сертификат, не сталкивался с бюрократическими барьерами и не ходил между инстанциями. Социальная, психологическая, социокультурная поддержка, адаптивная физическая культура, спорт и профессиональная адаптация должны работать как единая система. Именно поэтому мы внедряем единые стандарты для федеральных и региональных реабилитационных центров, основанные на современных методиках и оценке эффективности. Это позволяет вывести помощь ветеранам на новый уровень и объединить усилия разных ведомств вокруг конкретного человека и его потребностей», – рассказал Лигомина.

С 2025 года в России действуют новые законодательные нормы и стандарт протезирования. Главная особенность нововведений заключается в комплексном подходе: ветеранам не только предоставляют современные протезы, но и обучают их использованию, а также проводят реабилитацию в специализированных центрах.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева отметила: «Стратегия развития реабилитационной индустрии до 2030 года – это ключевой документ, который определит нашу работу на ближайшие пять лет. Он предусматривает расширение номенклатуры реабилитационной продукции, развитие инноваций, подготовку кадров, логистическую поддержку и обслуживание технических средств реабилитации». Она добавила, что отечественные производители активно создают решения для адаптивного спорта, включая роботизированные комплексы и экзоскелеты, основанные на российской компонентной базе.

Высокотехнологичная медицинская помощь ветеранам доступна в учреждениях Федерального медико-биологического агентства. Тяжелораненым помогают в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, а пациентам с неврологическими патологиями – в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Совместно с госкорпорацией «Ростех» и АО «ЦИТО» создается сеть центров протезирования.

Первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева сообщила, что эталонная модель реабилитации, реализуемая в подмосковном центре «Голубое», включает поддержку семьи, цифровое протезирование, нейротехнологии и адаптивный спорт. По поручению президента России планируется открыть десять подобных центров, три из которых заработают уже в этом году.

Сами ветераны высоко оценивают уровень отечественной медицины. Участник спецоперации, Кавалер ордена Мужества Виталий Назимов рассказал, что благодаря современным протезам смог вернуться к активной жизни. Он призвал тяжелораненых бойцов использовать возможности государственной поддержки для получения образования и освоения новых профессий.