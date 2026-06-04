Воронежца приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Житель Воронежа получил 22 года колонии за госизмену и подготовку теракта

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Воронеже Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему Арсению Королю по делу о государственной измене и подготовке теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 700 тыс. рублей и ограничение свободы на один год шесть месяцев, – заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в феврале 2024 года Король начал сотрудничать с иностранной националистической организацией, признанной террористической. Он прошел обучение обращению со взрывчаткой и по заданию кураторов снял на фото и видео автомобиль российского военнослужащего. За это он получил деньги и планировал взорвать машину.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая госизмену, участие в террористической организации и незаконное хранение взрывчатки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военный суд отправил в колонию строгого режима двух жителей Воронежа по делам о госизмене и терроризме. Ранее суд назначил жителю Белгородской области 17 лет лишения свободы за аналогичные преступления. Тогда же Центральный окружной военный суд осудил жителя Челябинска на 20 лет за подготовку теракта.