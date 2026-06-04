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    4 июня 2026, 18:28 • Новости дня

    Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия хочет добиться прекращения процедуры лишения права голоса в ЕС, в этом страна рассчитывает на поддержку Ирландии, заявил премьер Петер Мадьяр.

    Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

    По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.

    Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.

    Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

    Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    4 июня 2026, 01:34 • Новости дня
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    «Замечательная новость: все государства-члены ЕС дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Мы на шаг ближе к членству в ЕС», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico анонсировало старт первого этапа консультаций на 15 июня. Однако также сообщалось, что график открытия переговорного кластера  оставался неопределенным из-за позиции Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

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    4 июня 2026, 00:22 • Новости дня
    Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

    Мадьяр: С Украиной достигнуто соглашение о правах венгров Закарпатья

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия и Украина достигли соглашения о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства», – приводит слова Мадьяра ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинские власти обязались внедрить согласованные меры в национальное законодательство. При выполнении данных обязательств Будапешт одобрит открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт назвал выполнение одиннадцати требований по защите нацменьшинств обязательным условием для евроинтеграции Киева.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

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    4 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    ЕК пообещала Армении 50 млн евро из-за российских экспортных ограничений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз подготовил пакет финансовой поддержки для Еревана в ответ на экономическое давление со стороны Москвы, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пообещала выделить республике 50 млн евро, передает ТАСС.

    Причиной такого решения стали экспортные ограничения, введенные Россией.

    «Это не менее чем экономическое давление – и это неприемлемо», – подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя действия Москвы. При этом руководитель Еврокомиссии признала, что Брюссель хорошо разбирается в подобных методах, поскольку за последние пять лет Евросоюз применил рекордное в своей истории число санкций против третьих государств.

    В пресс-релизе европейского ведомства также отмечается, что ЕС твердо поддерживает Ереван. В рамках этой поддержки готовится специальный пакет помощи, который будет включать заявленные 50 млн евро.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    С 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

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    4 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии предложений Венгрии по встрече глав МИД

    Захарова: Венгрия не предлагала России организовать встречу Лаврова и Орбан

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и новой главы МИД Венгрии Аниты Орбан, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым министром иностранных дел Венгрии стала Анита Орбан.

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявила, что Будапешт сохранит прежний внешнеполитический курс, отказавшись поставлять вооружения и военных Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил мирный курс нового руководства страны.

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    4 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер: Санкции ЕС и США не действуют на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные экономические ограничения потеряли свою актуальность из-за изменения вектора развития Москвы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в кулуарах Петербургского международного экономического форума оценил влияние западных рестрикций. По его словам, американские и европейские ограничения абсолютно не заботят Москву, передает РИА «Новости».

    «Если США и Европа хотят играть в санкции, действительно ли это влияет на Россию? Может быть, немного. Но Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными», – подчеркнул эксперт.

    Аналитик посоветовал двум государствам не отказываться от дипломатических контактов в ожидании стабилизации внутриполитической ситуации в Вашингтоне. Иначе, как предупредил спикер, альтернативой переговорам станет только война.

    Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отмечал стремление американских властей усилить давление на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил о планах Вашингтона усиливать экономическое давление на Москву.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил успешную работу бизнеса США на российском рынке вопреки ограничениям.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер еще в прошлом году выразил уверенность в готовности РФ к отражению любых рестрикций.

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    4 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Европа резко сократила объемы финансовой помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые месяцы текущего года европейские государства существенно уменьшили невоенную поддержку Киева, сделав упор на поставки вооружений и боевых беспилотников.

    Данные об изменении структуры западной поддержки опубликовал Кильский институт мировой экономики, передает РИА Новости.

    «Военная поддержка Украины в европейских государствах оставалась на высоком уровне и была расширена, в частности за счет беспилотников. Напротив, выделение финансовой и гуманитарной помощи в первые четыре месяца 2026 года значительно замедлилось», – говорится в исследовании.

    В марте и апреле Германия выделила на системы ПВО и дроны 4,2 млрд евро. Великобритания направила на вооружение 1,3 млрд евро, а Норвегия – 600 млн евро. При этом крупнейший пакет невоенной помощи размером 1,1 млрд евро Киев получил от Японии.

    С января по апрель европейские военные ассигнования составили 2 млрд евро в месяц, уступив уровню прошлого года. Гуманитарная поддержка упала до 500 млн евро ежемесячно, составив менее пятой части от объемов 2025 года. Эксперты объясняют этот спад многомесячной блокировкой кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    Брюссель и Киев вовремя не оформили важные соглашения для начала финансирования.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала поступление первого транша многомиллиардного кредита в первой половине июня.

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    4 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о послаблениях Европы ради поставок нефти из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нестабильность на Ближнем Востоке подталкивает европейские страны к восстановлению энергетического партнерства с Москвой ради собственного экономического выживания, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Российские энергоресурсы критически необходимы европейским странам, которые уже начали смягчать санкционную политику в отношении Москвы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что сейчас мир из-за нестабильности на Ближнем Востоке находится на пороге очень мощного энергетического кризиса. Потому что поставки и нефти, и газа сократились со стран Ближнего Востока», – подчеркнул спецпредставитель президента.

    По мнению Дмитриева, для преодоления надвигающихся трудностей европейцам придется искать пути возобновления сотрудничества с российской стороной. Он отметил, что Евросоюз уже предпринимает шаги по ослаблению ограничений в энергетической сфере, поскольку российские нефть и газ являются залогом выживания региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о потере странами Европы 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    В конце мая глава РФПИ констатировал утрату немецкой промышленностью конкурентоспособности на фоне роста затрат на энергоносители.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента назвал прямые переговоры между Евросоюзом и Россией неизбежными.

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    4 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Politico сообщило о планах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз планирует принять «мини-пакет» санкций против отдельных лиц 15 июня, когда состоится встреча глав МИД блока, пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

    Европейские дипломаты обсудят новые меры на предстоящем заседании, передает РИА «Новости». Журналисты издания Politico ссылаются на высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом закрытых консультаций.

    «Мини-пакет» санкций, по словам двух чиновников ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня», – сказано в опубликованной статье.

    Параллельно продолжается разработка 21-го пакета ограничений, который будет иметь более широкий секторальный охват. Ожидается, что этот масштабный документ утвердят позднее летом.

    Российские власти неоднократно подчеркивали способность экономики уверенно справляться с внешним давлением. В Москве отмечают неготовность западных политиков признать провал санкционной политики, неэффективность которой все чаще обсуждают за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила направить новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этих мер до первого июля.

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    4 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Захарова сообщила о планах Москвы оценивать политику Венгрии по конкретным шагам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое ведомство внимательно следит за высказываниями нового руководства в Будапеште относительно двустороннего сотрудничества и ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отечественные дипломаты фиксируют риторику венгерских властей, однако намерены судить об их политическом курсе по практическим действиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее», – подчеркнула она в ходе брифинга.

    Москва ожидает от венгерского правительства ответственных решений, продиктованных исключительно национальными интересами. Российская сторона планирует выстраивать дальнейшее взаимодействие, опираясь на реальные поступки Будапешта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил об отказе представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    Ранее власти Венгрии пригрозили заблокировать выделение нового кредита Евросоюза для Киева.

    Прошлый премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе визита в Москву подтверждал продолжение двустороннего сотрудничества.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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