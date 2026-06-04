Минтранс отказался от идеи тотального запрета электросамокатов

Tекст: Ольга Иванова

Министерство транспорта России намерено создать эффективное регулирование для обеспечения безопасности пешеходов на тротуарах, а не вводить запреты на использование электросамокатов. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Наша задача – не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам. Как это сделать – мы над этим работаем», – отметил министр, комментируя инициативы по полному запрету средств индивидуальной мобильности в мегаполисах.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с третьего по 6 июня. В этом году ключевой темой мероприятия стало формирование новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

Депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить на средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах. Минтранс РФ представил проект классификации пользователей электросамокатов в качестве водителей транспортных средств.