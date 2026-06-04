Шведский суд допустил передачу Киеву задержанного в Треллеборге сухогруза Caffa

Tекст: Денис Тельманов

Соответствующее постановление вынесли судебные органы после официального обращения, передает ТАСС. Киев аргументировал свое требование тем, что ранее корабль ходил под флагом России и применялся для транспортировки зерна.

Сухогруз Caffa задержали в порту Треллеборг в марте. Причиной ареста стали фальшивые бумаги и отсутствие четкой государственной принадлежности у судна. Капитаном корабля оказался российский гражданин, которого взяли под стражу, но в конце апреля отпустили на свободу.

Почти весь экипаж состоял из россиян. Моряки покинули территорию королевства 12 мая, однако сам корабль остался в шведском порту. Теперь принципиальное согласие на передачу судна получено, хотя окончательная процедура еще впереди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае шведский суд решил рассмотреть возможность передачи задержанного сухогруза Caffa Киеву. В конце апреля посольство России проконтролировало соблюдение прав отечественных моряков на арестованном корабле. В марте прокуратура Швеции арестовала российского капитана судна из-за поддельных документов.