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    4 июня 2026, 16:36 • Новости дня

    Песков: Путин не планирует встречаться с делегацией США на ПМЭФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское руководство не намерено проводить официальные переговоры с американскими представителями на полях Петербургского международного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин и другие представители Кремля не будут общаться с американскими гостями мероприятия, передает ТАСС. Власти не вносили подобные переговоры в рабочий график главы государства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отсутствие подобных планов. «Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков анонсировал экономическую направленность главной речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Глава американской делегации Родни Кук прибыл в Россию для получения новых знаний.

    Председатель комиссии США по изящным искусствам сравнил историю Санкт-Петербурга с судьбой своей родной Атланты.

    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 23:16 • Новости дня
    Рубио назвал Россию вызовом для США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

    Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

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    4 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист из США Кристофер Хелали обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство России.

    О намерении сменить подданство Кристофер Хелали рассказал на полях проходящего в Петербурге экономического форума, передает ТАСС. Он уточнил, что уже отправил соответствующее обращение.

    «Да, я выразил свое желание получить российское гражданство. Я написал письмо президенту Путину», – подтвердил американец. В послании он подробно описал свой вклад в развитие двусторонней дружбы и работу в Донбассе.

    По словам Хелали, западные репортеры намеренно игнорируют преступления украинской стороны, действуя в интересах правящих элит.

    Ранее Хелали лично посещал Курскую область и разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске, из-за чего попал в базу скандального сайта «Миротворец».

    Ранее Кристофер Хелали призвал западных журналистов показывать правду о России.

    В конце мая после посещения разрушенного колледжа в Старобельске американец рассказал о тяжелейших впечатлениях от последствий атаки ВСУ.

    Во время этой поездки Хелали заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

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    4 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук продемонстрировал участникам форума фотографии личного загородного дома, построенного в традициях русского деревянного зодчества.

    Американский чиновник выступил на сессии «Россия – США: диалог культур», передает РИА «Новости».

    «Я хочу показать вам, как я живу. Это моя дача в Атланте, где я живу. Она исполнена в стиле русского деревянного зодчества, который на протяжении десятилетий трогал мое сердце и который я нахожу необыкновенным», – сказал Кук.

    Кроме того, гость поделился снимками из поездок в Россию. Он рассказал о посещении Ясной Поляны и встречах с писателем, главой музея Льва Толстого Владимиром Толстым. По словам американца, совместные конные прогулки оставили незабываемые воспоминания и стали одними из лучших моментов в жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на ПМЭФ первой за несколько лет официальной американской делегации.

    Сам Родни Кук назвал целью своего визита в Россию получение новых знаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла присутствие представителей США на форуме признаком безвыходного положения западных государств.

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    4 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ включил Петербург в число лучших творений мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава делегации США на ПМЭФ сравнил историю Петербурга и Атланты, он признался в особой связи с российской Северной столицей, отметив схожесть ее трагической военной судьбы с историей своего родного города, и заявил, что Петербург – одно из лучших творений человечества.

    Председатель Комиссии США по изящным искусствам и глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук высоко оценил красоту города на Неве. Он также сравнил его историю с судьбой своей родной Атланты, передает РИА «Новости».

    «Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город - одно из лучших творений человечества», – заявил Кук.

    Политик возглавляет американскую делегацию на форуме, а его должность соответствует посту министра культуры. Ранее он сообщал о намерении встретиться с главой российского ведомства Ольгой Любимовой и поучаствовать в пленарном заседании форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон впервые за несколько лет направил официальную миссию на Петербургский международный экономический форум. Глава американской делегации Родни Кук позже сообщил, что прибыл в Россию для получения новых знаний.

    акже американский чиновник продемонстрировал участникам мероприятия фотографии своей дачи в традициях русского деревянного зодчества.

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    4 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Журналист из США Хелали объяснил поддержку Киева со стороны Джоли и Пенна

    Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды

    Tекст: Антон Антонов

    Голливудские звезды Анджелина Джоли и Шон Пенн используют конфликт России и Украины ради собственной выгоды, заявил американский журналист Кристофер Хелали.

    Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.

    Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.

    «Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.

    В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.

    В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.

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    4 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил об этом во время выступления в Сенате. По его словам, профильные ведомства ожидают согласования формулировок текста с инициаторами проекта, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем с вами, сенатор Грэм [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов], а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», – сказал Рубио.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон поддерживает предоставление Белому дому дополнительных механизмов для санкционного давления. Юристы администрации уже дают обратную связь по приемлемым пунктам, а сам американский лидер дал согласие на эту работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о прогрессе в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти. Рубио активно выступал за одобрение данной инициативы.

    Белый дом выразил поддержку новым ограничительным мерам.

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    3 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Рубио назвал лицензию США на российскую нефть краткосрочной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон выдал лицензию на поставки энергоносителей из России ради стабилизации мирового рынка, этот шаг является краткосрочной мерой, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство финансов временно на краткосрочной основе приостановило действие санкций в отношении продажи определенных объемов российской нефти». – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он назвал этот шаг вынужденным компромиссом, который был призван увеличить предложение нефти на рынке и попытаться стабилизировать мировые цены.

    Выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, госсекретарь добавил, что послабление носит исключительно временный характер. Американские власти не планируют постоянно менять политику в отношении экспорта ресурсов.

    Он также заверил, что рано или поздно США откажутся продлевать генлицензию, если не случится «драматический поворот» к урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США продлило на месяц вывод из-под санкций операций с российской нефтью. Опубликованный документ разрешает продажу и доставку сырья до 17 июня.

    Министр финансов Скотт Бессент назвал данное послабление временной мерой.

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    3 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Рубио сообщил о необходимости диалога России с США

    Рубио: США должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Соединенных Штатов должна поддерживать дипломатические отношения с Москвой и продолжать двусторонний диалог, несмотря на текущие разногласия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил о важности дипломатических контактов с Москвой, передает ТАСС. По его словам, Вашингтону следует разделять вопросы украинского конфликта и двусторонних отношений.

    «Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна – это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершенной путем переговоров, а отдельно от этого – двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», – сказал он.

    Рубио также выразил надежду на улучшение двусторонних связей в будущем. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине отношения между Соединенными Штатами и Россией могут стать более дружественными и легкими.

    Ранее госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В мае Марко Рубио выразил готовность американской стороны к посредничеству для завершения конфликта.

    В Кремле заявили о готовности принять американских переговорщиков.

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    4 июня 2026, 05:12 • Новости дня
    Грэм заявил о близости Сената США к принятию законопроекта о санкциях к России

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы близки к тому, чтобы одобрить законопроект о дополнительных ограничительных мерах в отношении Москвы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов).

    Об этом сенатор заявил выступавшему в Сенате госсекретарю Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    «Мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность», – сообщил сенатор.

    Он подчеркнул «огромную двухпартийную поддержку» инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы.

    В прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о продвижении законопроекта против покупателей российской нефти.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициатора этих ограничений заядлым русофобом.

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    4 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Глава делегации США назвал цель приезда на ПМЭФ

    Глава делегации США Кук заявил о желании слушать и учиться на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук сообщил, что прибыл в Россию с целью получения новых знаний.

    Председатель комиссии США по изящным искусствам заявил о намерении перенимать опыт и вести диалог в рамках Петербургского международного экономического форума. Родни Кук сообщил, что прибыл в Россию с целью получения новых знаний, передает РИА «Новости».

    Выступая на сессии, посвященной диалогу культур двух стран, он отметил теплый прием со стороны организаторов и участников мероприятия.

    «Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться», – подчеркнул американский представитель. Кук также добавил, что его встретили с большим радушием в Петербурге, где у него за десятилетия появилось множество личных друзей.

    Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. В рамках масштабного события обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и международного сотрудничества.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал прибытие официальной американской делегации на форум впервые за несколько лет.

    Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заранее подтвердил планы по посещению пленарного заседания.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила присутствие представителей Соединенных Штатов на мероприятии в качестве признака уязвимости Запада.

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    4 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    США возобновили почтовый импорт в Россию через «Почту России»

    Tекст: Дарья Григоренко

    С конца мая россияне вновь могут получать почту из Соединенных Штатов: первая партия транзитных посылок уже благополучно прибыла в страну, сообщили в «Почте России».

    Доставка корреспонденции стала возможной благодаря совместным усилиям операторов обеих стран. Возобновление приема американских посылок состоялось в конце мая, а первые транзитные грузы уже пересекли границу и проходят необходимую сортировку, передает ТАСС.

    «Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», – пояснили представители отечественной государственной компании, добавив, что граждане вновь могут беспрепятственно получать почту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года «Почта России» возобновила отправку подарков и документов в Соединенные Штаты.

    В августе 2025 года отечественная компания приостановила прием товарных посылок для американских адресатов из-за отмены беспошлинного режима.

    Из-за изменения таможенных правил США финский почтовый оператор Posti также прекратил доставку отправлений с товарами в эту страну.

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