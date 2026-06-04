Сотрудника Банка России осудили на длительный срок за терроризм

Суд приговорил сотрудника ЦБ к 14 годам колонии за поддержку террористов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд назначил сотруднику Банка России Константину Степанову 14 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба суда. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбудет в колонии строгого режима. Финансист признан виновным в участии в деятельности террористической организации и вовлечении в нее другого человека

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина решил присоединиться к украинскому объединению «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ). Он дважды заполнял анкеты на сайте организации и связывался с куратором. Кроме того, злоумышленник пытался склонить знакомого военнослужащего к вступлению в запрещенный «Русский добровольческий корпус».

Правоохранительные органы задержали фигуранта дела в сентябре 2024 года. На заседании он не признал вину, заявив о незнании статуса организаций. При этом мужчина подтвердил факты переписки и отметил, что отказался искать железнодорожный «башмак», осознав подготовку диверсии на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года суд приговорил жителя Сахалина к 14 годам колонии за попытку вступить в «Легион «Свобода России».

Ранее житель Электростали получил 13 лет лишения свободы за участие в этой запрещенной организации. До этого генеральному директору петербургской фирмы назначили 11 лет заключения за передачу координат объектов связи украинской стороне.