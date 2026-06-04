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    4 июня 2026, 16:59 • Новости дня

    Глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России

    Минцифры: Алиса стала лидером среди ИИ-ассистентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассистент на базе искусственного интеллекта Алиса лидирует в своем сегменте в России, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

    Второе место занимает Gemini от корпорации Google, а замыкает тройку лидеров китайский проект DeepSeek, передает «Интерфакс».

    «Новый рынок – это ИИ-ассистенты. Тут у нас уверенно лидирует Алиса как ИИ-ассистент. Но мы видим стремительный взлет Google Gemini, который вышел на второе место и обогнал DeepSeek», – заявил Шадаев.

    Министр подчеркнул, что успехи отечественного продукта вызывают радость. По его словам, ведомство внимательно следит за развитием конкурентов, что заставляет «Яндекс» оставаться мобилизованным и поддерживать активную конкуренцию. Шадаев также добавил, что государство должно стимулировать развитие собственных игроков.

    В заключение глава Минцифры отметил, что Россия демонстрирует уверенные позиции по многим направлениям. Однако, по его оценке, некоторую обеспокоенность вызывает игровой сегмент.

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    Результаты

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Россию лидером в развитии технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о превосходстве голосового помощника «Алиса» над зарубежными аналогами по объему трафика.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил эффективность китайской нейросети DeepSeek на фоне американских разработок.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий

    Счетная палата назвала причины недоплат при начислении пенсий россиянам

    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Счетной палате назвали причины ошибок в расчетах при начислении пенсий жителям страны, отметив, что чаще всего они происходят из-за передачи работодателями неточных данных в Социальный фонд.

    Ошибки в начислении пенсий нередко связаны с некорректной информацией от работодателей, сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В интервью РИА «Новости» она посоветовала россиянам, сомневающимся в правильности выплат, самостоятельно обращаться за перерасчетом.

    «По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии», – рассказала Изотова. Она пояснила, что неточности могут возникать из-за неверного учета стажа, ошибок в данных о страховых взносах и человеческого фактора.

    Зампред СП России подчеркнула, что система не ошибается массово, однако проверить десятки миллионов пенсионных дел физически невозможно. Гражданам, имеющим подтверждения недоплат, следует писать заявления в Социальный фонд, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

    «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», – сказала Изотова.

    Ранее правовые эксперты также посоветовали россиянам обращаться в Социальный фонд для восстановления неучтенного трудового стажа. А само ведомство предупредило граждан о росте числа мошеннических предложений по платному перерасчету выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы назвали небрежность кадровых работников при заполнении трудовых книжек частой причиной сокращения размера пенсии.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

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    3 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров, сообщила аналитическая компания Bruegel.

    Импорт странами ЕС СПГ из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров. При этом поставки из стран Ближнего Востока впервые за всю историю наблюдений упали до нулевой отметки, передают РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

    В марте поставки российского топлива обновили исторический рекорд с 2019 года, составив 2,459 млрд кубометров. Однако в апреле они снизились на 11,8% после введения Евросоюзом запрета на закупки по краткосрочным контрактам.

    Несмотря на апрельское снижение, в мае импорт вновь продемонстрировал рост. В целом за период с января по май текущего года Евросоюз закупил 11,243 млрд кубометров российского СПГ, что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    В апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    В марте государства Евросоюза почти вдвое нарастили закупки отечественного голубого топлива.

    Общий объем поставок российского СПГ в ЕС за январь – апрель 2026 года увеличился на 18,5%.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Набиуллина пропала из деловой программы ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка больше не значится в расписании мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В обновленной версии программы форума председатель регулятора отсутствует среди спикеров сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», запланированной на четверг, передает РИА «Новости».

    Вместо нее в обсуждении макроэкономических вопросов примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    Руководитель ЦБ традиционно открывала макросессию в первый день работы форума. За последние десять лет она пропустила мероприятие лишь в 2020 году, когда ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. Журналисты направили официальный запрос в Банк России для выяснения причин изменения программы.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в среду.

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    4 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Ученые ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ

    Ученые ООН: Отказ от вежливости в промптах экономит энергию чат-ботов

    Ученые ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ
    @ Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исключение слов вежливости из запросов к искусственному интеллекту способно снизить энергопотребление нейросетей на четверть, сохранив колоссальные объемы электричества, отмечают ученые.

    Отказ от слов «пожалуйста» и «спасибо» при общении с нейросетями поможет сэкономить от 87 до 98 гигаватт-часов электроэнергии в год, сообщает New Scientist.

    Такого объема электричества хватило бы для обеспечения бытовых нужд 760 тыс. жителей стран Африки к югу от Сахары.

    «Мы не призываем грубить вашему ИИ. Но не попадайтесь в ловушку взаимодействия и не влюбляйтесь в него», – заявил представитель Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН Кавех Мадани.

    По его словам, лаконичные запросы уменьшают количество токенов, которые обрабатывает и генерирует языковая модель.

    В настоящее время искусственный интеллект потребляет около 20% энергии дата-центров, а в ближайшие годы этот показатель может удвоиться. К 2030 году только ИИ будет расходовать порядка 378 тераватт-часов ежегодно, что составит почти 3% мирового потребления электроэнергии.

    Специалисты также подчеркивают серьезную разницу в энергозатратах на различные задачи. Генерация одного изображения требует в 60 раз больше энергии, чем текстовый запрос, а создание сложного видео расходует в 8 тыс. раз больше электричества.

    Ранее ученые отмечали, что умные игрушки с искусственным интеллектом оказались опасными для детей.

    Власти Москвы дали рекомендации по эффективному общению с чат-ботами.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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    4 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкие высказывания украинского руководства в отношении белорусского лидера в очередной раз подтверждают террористическую и преступную природу действующей киевской власти, заявили в МИД.

    Выпады советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД Михаила Галузина. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ в Петербурге.

    «Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал дипломат.

    Галузин добавил, что украинские руководители в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Замминистра выразил уверенность, что белорусские партнеры внимательно фиксируют происходящее и делают правильные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    В мае украинский чиновник заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. В ответ белорусский лидер назвал агрессивные высказывания украинской стороны обычным трепом.

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    4 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

    Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим ударами по гражданским объектам в Крыму и Севастополе хочет запугать мирных жителей и отомстить им за выбор в пользу России, сделанный еще в 2014 году. Но Украина не сможет достичь своих целей, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на четверг ВСУ атаковали гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

    «Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

    «Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

    В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

    Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.

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    4 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

    Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германия потеряла место в Совбезе ООН.

    Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

    «У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

    Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

    Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.

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    3 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Выросло число жертв пожара на оружейном заводе в Туле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество погибших при возгорании в здании фирмы по производству пневматического оружия и средств самообороны на проспекте Ленина в Туле увеличилось до трех человек, сообщили в МЧС.

    Тело третьего погибшего было найдено при разборе конструкций на месте пожара в Туле, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

    По предварительной информации, огонь вспыхнул в производственном здании компании по производству пневматического оружия и средств самообороны, а также выпускающей аэрозольные устройства, пирожидкостные патроны и пиротехнические изделия.

    Площадь пожара достигла 250 квадратных метров, на данный момент открытое горение полностью ликвидировано. В тушении участвовали 34 спасателя и 10 единиц спецтехники. Для выяснения причин трагедии на месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории. СУ СК России по региону сообщило, что уже возбудило уголовное дело по факту гибели людей при инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально сообщалось, что при крупном пожаре на производстве в Туле погибли два человека. Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Узловском районе Тульской области.

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