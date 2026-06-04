В США нашли убивающего коров за считаные дни хищного червя

В США впервые за 50 лет выявили смертельно опасного для скота червя

Опасный вредитель был найден на территории штата Техас в США, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство AFP. Червь Нового Света способен погубить животное всего за несколько дней. В связи с угрозой распространения власти ограничили передвижение в радиусе 20 километров от места выявления паразита.

«Это единственный обнаруженный на сегодняшний день червь у рогатого скота в стране», – заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс. Она подчеркнула, что объективных причин прогнозировать начало масштабной эпидемии пока нет.

Последний раз кохлиомию фиксировали у крупного рогатого скота в 1976 году. Тогда экономика штата потеряла 375 млн долларов, что равно примерно двум миллиардам в нынешних ценах. Десять лет назад болезнь находили у оленя во Флориде, однако для человека этот паразит представляет минимальную опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году житель американского штата Техас заразился птичьим гриппом от крупного рогатого скота. Позже специалисты зафиксировали масштабную вспышку пастереллеза среди коров в ряде регионов Сибири. Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил введенные из-за этого заболевания ограничительные меры.