Атака ВСУ лишила света и воды жителей городов ДНР

Украинские военные повредили ключевые коммуникации региона, передает ТАСС. Из-за этого инцидента сразу несколько населенных пунктов столкнулись с серьезным коммунальным коллапсом.
«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерск», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время аварийные бригады активно устраняют последствия обстрела. Специальные службы работают над оперативным возобновлением подачи электричества и водоснабжения в пострадавшие районы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Енакиево.
В середине мая при детонации взрывоопасного предмета в Шахтерске погиб шестнадцатилетний подросток. Осенью прошлого года украинские военные повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.