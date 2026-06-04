Дело экс-министра обороны Британии Уоллеса передали в российский суд

Tекст: Ольга Иванова

Уголовное дело в отношении Бена Уоллеса направлено во Второй Западный окружной военный суд, передает ТАСС. Политик занимал пост руководителя оборонного ведомства Британии с июля 2019 по август 2023 года.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители Генпрокуратуры добавили, что иностранец заочно обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, эти преступления были совершены с использованием интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет объявил британского политика в международный розыск.

Ранее Министерство внутренних дел России внесло бывшего министра обороны в ведомственную базу данных.

Осенью прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать призывы иностранца об ударах по Крыму.