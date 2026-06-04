В Москве задержали похитившего монеты у пенсионера в Волгограде курьера

Tекст: Дарья Григоренко

В столице правоохранители поймали курьера, работавшего на телефонных злоумышленников. Мужчина обманом забрал у 74-летнего жителя Волгограда крупную сумму в виде драгоценных металлов. В мае пожилому человеку начали звонить неизвестные, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств, передает РИА «Новости».

Поддавшись на уговоры аферистов, пенсионер потратил все свои сбережения на покупку золотых монет в банке на сумму свыше 31 млн рублей. Затем он передал их прибывшему курьеру. Лишь спустя время волгоградец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью к стражам порядка.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Волгоградской области связались с коллегами из МВД по республике Адыгея, где указанный курьер также занимался преступной деятельностью, и на территории Москвы злоумышленник был задержан», – сообщили в региональном главке МВД.

Уголовное дело о мошенничестве планируют передать в Следственный департамент МВД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

Чуть ранее другая пожилая москвичка передала курьеру аферистов коллекционные монеты и валюту на 6,2 млн рублей.

В прошлом году телефонные злоумышленники заставили жительницу Петербурга купить для них золотые слитки.