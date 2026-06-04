Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитриев в ходе Петербургского международного экономического форума прокомментировал перспективы ремонта газотранспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать «Северные потоки». И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений», – подчеркнул спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Отвечая на вопрос о вероятности возобновления прокачки газа по данному маршруту в ближайшем будущем, руководитель РФПИ подтвердил, что с технической точки зрения реализация такого проекта абсолютно осуществима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле представитель Кремля Дмитрий Песков указал на блокировку европейскими странами запуска уцелевшей ветки газопровода.

Месяцем ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу самостоятельно оплатить восстановление магистрали.

Вскоре после этого председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Германию за создание энергетической зависимости от России.