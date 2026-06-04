Экс-замглавы Роснано Малышев заочно получил двенадцать лет за хищение миллиарда

Tекст: Денис Тельманов

Столичная инстанция также обязала фигуранта выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей, передает «Интерфакс». Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или фактического задержания на территории страны.

Дополнительно мужчине запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. В настоящее время беглый топ-менеджер заочно арестован и официально объявлен в международный розыск.

Уголовное дело о масштабных махинациях в госкорпорации возбудили летом 2015 года. По версии следствия, бывший глава организации Леонид Меламед устроил на работу подконтрольных сотрудников и незаконно оплатил услуги фирмы-советника. В результате с февраля по июль 2009 года было растрачено почти 1 млрд рублей.

Шесть лет назад в прессе появились данные о прекращении уголовного преследования остальных фигурантов из-за истечения сроков давности. Однако сторона защиты тогда отказалась официально подтверждать или опровергать эту информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании убытков с бывших руководителей «Роснано». Незадолго до этого Анатолий Чубайс публично раскритиковал серию уголовных разбирательств в отношении своих бывших коллег. В прошлом году правоохранительные органы задержали в Москве нескольких экс-заместителей бывшего главы госкорпорации