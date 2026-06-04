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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня

    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

    3 июня 2026, 03:27 • Новости дня
    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
    @ Mate Phillip A. Nickerson, Jr/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в городе Манама (Бахрейн) с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    «В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.

    В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».

    Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.

    В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

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    3 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле – иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.

    Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

    Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

    Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

    Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

    В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

    Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане во время телефонного разговора в понедельник, сообщили Axios три чиновника.

    Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

    Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

    Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

    «Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

    Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

    Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

    В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных  переговорах с Ливаном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

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    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

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    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    2 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    В Иране заявили о неизбежности войны с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возобновление боевых действий с США неизбежно, считает замглавы центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Мохаммад Джафар Асади.

    Заместитель главы центрального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Джафар Асади высказался о грядущем противостоянии, передает РИА «Новости».

    «США требует капитуляции от нас... Война неизбежна, поскольку капитуляция – не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт», – заявил иранский военачальник.

    Представитель командования также подчеркнул, что Тегеран пока не продемонстрировал весь свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    Позже официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил США открытием новых фронтов.

    Для отражения возможных американских атак Тегеран заранее разработал новые тактические действия.

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    2 июня 2026, 02:14 • Новости дня
    Кнайсль посоветовала США беспроигрышный путь к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    Для стабилизации ситуации в Персидском заливе американским войскам необходимо немедленно остановить нанесение ракетных ударов по иранской и ливанской территориям, поделилась рекомендацией бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    Дипломат отметила, что Тегеран стремится заключить соглашение по судоходству через Ормузский пролив, аналогичное конвенции о статусе Босфора и Дарданелл.

    «(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе. В первую очередь США должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан. <...> Это мой главный совет», – поделилась Кнайсль с РИА «Новости» кулуарах Мастерской новых медиа.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал незамедлительно передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран Ирана для уничтожения. Политик заявлял, что новая сделка с Тегераном практически согласована.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали атаковать иранские объекты, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры завершились безрезультатно, а американские силы начали блокаду портов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Позже он объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    2 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    В иранском парламенте поставили условие переговорам с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорный процесс с США будет приостановлен, а Тегеран выступит против Израиля, если израильские военные действия против Ливана не прекратятся, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф после беседы с ливанским коллегой.

    «В беседе с моим братом Набихом Берри, спикером парламента Ливана, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс переговоров, но и выступим против режима. Да здравствует сопротивление! Да здравствует защита родины! Да здравствует братство двух народов Ирана и Ливана!» – сказано в сообщении Telegram-канала Галибафа.

    Ранее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.


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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    2 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД обновил концепцию безопасности для зоны Персидского залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства. «В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана», – подчеркнули в МИД.

    Отмечается, что в сложившихся условиях особенно важна совместная дипломатическая работа для поиска долгосрочных компромиссов. Такие шаги помогут снизить напряженность и превратить регион в зону стабильного сотрудничества. Москва уверена, что основой новой архитектуры отношений должен стать строгий учет интересов всех местных государств и надежная защита от деструктивного внешнего вмешательства.

    Предыдущая редакция концепции была подготовлена в 2021 году, поэтому сейчас ее дополнили новыми актуальными элементами. Российские дипломаты рассчитывают, что инициатива даст импульс к поэтапному созданию всеобъемлющей системы безопасности. Ведомство призывает все конструктивно настроенные страны к совместной работе над общим видением будущих целей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе на переговорах в Дохе. Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса. МИД России призвал участников конфликта в зоне Персидского залива отказаться от ударов по невоенным целям и вернуться к переговорам.

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    2 июня 2026, 02:02 • Новости дня
    Трамп объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о продуктивных переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителем «Хезболлы», которых снова призвал к миру и прекращению ударов друг по другу.

    «Сегодня я разговаривал с Биби Нетаньяху и попросил его не участвовать в крупном рейде на Бейрут, Ливан. Он развернул свои войска. Спасибо, Биби! У меня также был разговор с представителями лидеров «Хезболлы», и они согласились прекратить огонь по Израилю и его солдатам. Аналогичным образом Израиль согласился прекратить огонь по ним. Давайте посмотрим, как долго это продлится – надеюсь, это будет длиться вечно!» – написал он.

    Кроме того, 1 июня Трамп заявил телеканалу CNBC, что собирается спросить Нетаньяху, «что происходит в Ливане». Иран не уведомлял американского президента о выходе из переговоров, поэтому Трамп заявил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена «в течение следующей недели», передает ABC News.

    Трамп заявил телеканалу, что, по его мнению, он сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива «в течение следующей недели».

    По словам президента, проблема заключалась в том, что иранцы были недовольны нападениями Израиля на Ливан, а когда он поговорил с «Хезболлой» и сказал, что стрельба запрещена, а потом поговорил с Биби, повторив то же самое о запрете стрельбы, обе стороны прекратили стрелять друг в друга.

    Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть «даже лучше, чем военная победа».

    Что касается сроков завершения и согласования меморандума о взаимопонимании по возобновлению работы пролива, Трамп сказал: «Думаю, речь идет о следующей неделе».

    Он сказал, что пока договоренности нет, потому что «мне еще нужно набрать несколько очков», сказал он, отметив, что переговоры с Ираном продолжаются» «быстрыми темпами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Также глава Белого дома внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном. А в иранском парламенте поставили условие переговорам с США.

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    2 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    WSJ сообщила о давлении Трампа на Оман ради разрыва отношений с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    США оказывают давление на нейтральный Оман, чтобы тот определился с позицией в региональном конфликте и разорвал отношения с Ираном, из-за чего страна теряет свои позиции как арабское государство, пользующееся доверием обеих сторон, пишет WSJ.

    В начале войны между США и Ираном официальные лица в Омане поспешили наладить неофициальный канал связи с Тегераном, который, по словам арабских чиновников, помог государствам Персидского залива возобновить авиасообщение, что являет собой  дипломатический успех, ставший возможным благодаря твердой беспристрастности Маската в конфликте, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Спустя три месяца нейтральная позиция Омана стала проявляться обратным эффектом.

    «Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к Тегерану как враждебный по отношению к Америке и, по словам американских и арабских чиновников, оказывает давление на Оман, чтобы тот выбрал сторону и разорвал дипломатические отношения с Ираном», – сказано в материале.

    В Омане подобная интерпретация и враждебность вызвала недоумение и стремление выработать новую тактику общения с Вашингтоном, хотя в Белом доме заверили, что никакой агрессии в адрес Омана у США нет.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в апреле глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман. Оман призывал усилить поиск решений для мира на Ближнем Востоке. При этом президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».


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    3 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    США подтвердили удар по Ирану

    CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.

    Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.

    Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.

    В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.

    Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».

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    3 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Над иранским островом Кешм прогремели взрывы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы, также сообщается о работе ПВО Кувейта, передают иранское агентство Mehr и Минобороны эмирата.

    По данным Mehr, «в ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм». Отмечается, что происхождение этих звуков пока не установлено, официальные структуры Ирана ситуацию не комментировали.

    Параллельно система ПВО Кувейта отражает воздушные удары. Ведомство сообщило, что ПВО в настоящее время противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    По его словам, возобновление боевых действий с США неизбежно.

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