Стивен Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский кинематограф столкнулся с серьезным кризисом, передает RT. Во время выступления на ПМЭФ продюсер Стивен Сигал отметил, что создателям картин навязывают строгую повестку.

«Вы знаете, я даже получил когда-то записку. В ней говорилось, что любой фильм, который вы снимаете, – в нём в ведущих ролях должны быть представители культур сексуально раскрепощённых... Если мы не сделаем этого, то, как они говорили, наши фильмы не смогут быть представлены на «Оскар» или на другие награды», – поделился он.

Спикер добавил, что качество лент, созданных за последние пять или шесть лет, значительно снизилось. По его мнению, Голливуд окончательно пал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ПМЭФ американский актер призвал наладить отношения Москвы и Вашингтона через кинематограф.

В этот же день режиссер Квентин Тарантино сравнил современный Голливуд с фабрикой по производству безвкусной колбасы.

В конце прошлого года Стивен Сигал раскритиковал американских киноделов за стереотипное изображение русских людей.