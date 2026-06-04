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    4 июня 2026, 14:52 • Новости дня

    СМИ сообщили об отзыве из Грузии французских разведчиков

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Франция отозвала из Грузии двух разведчиков, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на издание Intelligence Online и «Радио Свобода*».

    Отмечается, что это произошло в мае и может быть связано с задержанием СГБ Грузии руководителя одного из управлений следственной службы Минфина Грузии Георгия Удзилаури, который ранее был пресс-секретарем в банке «Карту» бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

    СМИ сообщают, что грузинская сторона воздержалась высылать этих агентов во избежание дипломатической напряженности.

    5 мая первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе сообщил, что чиновник Минфина Грузии был «задержан за шпионаж, в частности, за сбор и передачу информации по заданию сотрудников одной из иностранных спецслужб» и ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    2 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном

    Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном
    @ Panoramic/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера Дональда Трампа неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Американская телеведущая Кэндис Оуэнс сообщила о давлении на президента США со стороны Макрона, передает ТАСС. По ее словам, президент Франции требовал от американского лидера остановить публикации о его жене Брижит.

    «Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков», – заявила Оуэнс. Она пояснила, что звонок поступил из резиденции Мар-а-Лаго.

    Блогер отметила, что Макрон отказывался подписывать бумаги по России и Украине, пока не прекратятся обсуждения его супруги. Оуэнс назвала данную ситуацию полным безумием.

    Также Оуэнс заявила о наличии доказательств того, что супруга французского лидера в прошлом была мужчиной и школьным учителем Эммануэля Макрона.

    Известно, что Брижит подала на Оуэнс в суд, обвинив ее в краже документов брата.

    Сама блогер с аудиторией более 6 млн подписчиков на YouTube прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского лидера.

    В августе того же года американская журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    До этого Эммануэль Макрон с женой обратились в суд американского штата Делавэр для взыскания ущерба из-за заявлений блогера.

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    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    МИД назвал «правовым нигилизмом» задержание Францией танкера Tagor

    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

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    4 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Франция заявила о скорой передаче истребителей Rafale Украине
    Франция заявила о скорой передаче истребителей Rafale Украине
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиационный парк украинской армии в ближайшее время пополнится самолетами Mirage 2000-5, и Rafale, заявил посол Франции в Швеции Тьерри Карлие.

    «Вместе с французскими Mirage 2000-5, и Rafale тоже скоро прибудут туда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Поводом для такого заявления послужило обещание Стокгольма передать Киеву истребители JAS 39 Gripen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции заявили о передаче Киеву 16 истребителей Gripen в начале 2027 года. Европейский союз профинансирует покупку этих боевых машин за счет кредитных средств.

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    2 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Премьер Грузии открыл участок ж/д между Азербайджаном и Турцией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе во вторник торжественно открыл железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс как звено «Срединного коридора», сообщив, что в год по ней можно будет транспортировать до 5 млн тонн грузов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Церемония состоялась в грузинском Ахалкалаки с участием министров данных трех стран и Армении, а также представителей Узбекистана и Казахстана.

    По словам главы грузинского кабмина, данный маршрут «еще более сблизит Европу и Азию».

    Ираклий Кобахидзе назвал проект «историческим», отметив важность коридора «в условиях глобальных вызовов и на фоне кризисов».

    Протяженность пути до границы Турции составляет 180 километров. Проведена реабилитация и реконструкция 153 километров, а также построено 27 километров нового участка.

    С 2017 года дорога работает в тестовом режиме. За этот период по ней было перевезено более 1,8 млн тонн грузов, в том числе 90 тыс. контейнеров.

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    2 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили посла Германии в ксенофобии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «однозначно ксенофобским» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что грузины хотят в ЕС и «не хотят быть русскими, турками, иранцами или азербайджанцами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это однозначно ксенофобское заявление и в таком чувствительном регионе может привести к эскалации между странами и народами», – заявил председатель комитета парламента Грузии телекомпании «Имеди».

    По его словам, «посол Фишер перешел все границы, сделав такое неприемлемое для нас заявление».

    «Мы очень ждем, когда завершится этот тяжелый период (пребывания посла Германии), он уедет и будет назначен новый посол», – сказал Леван Махашвили.

    Посол Фишер регулярно подвергает критике власти Грузии, которые, в свою очередь, обвиняют его в нарушении Венской конвенции и поддержке радикальной оппозиции.

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    3 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал руководство Молдавии за готовность объединиться с Румынией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике заявления молдавских руководителей о готовности к объединению с Румынией ради вступления в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Заявления о готовности уступить суверенитет просто непредставимы, - сказал премьер грузинским журналистам в среду. – Если о чем-то и должны заботиться руководители государства, так это о сбережении суверенитета».

    По его словам, власти Грузии как раз и «работают над укреплением суверенитета и его защитой».

    «Оправдать заявления о готовности уступить суверенитет сложно, - сказал Ираклий Кобахидзе. – Для меня это просто совершенно непонятно».

    В июне о готовности объединиться с Румынией высказались вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии, а еще ранее президент этой страны Майя Санду сказала, что могла бы проголосовать «за» объединение в случае проведения референдума.

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    3 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Российскому капитану танкера Tagor во Франции грозит крупный штраф и год тюрьмы
    Российскому капитану танкера Tagor во Франции грозит крупный штраф и год тюрьмы
    @ REUTERS/Jorge Silva

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские правоохранительные органы рассматривают возможность изъятия задержанного судна Tagor, а его руководителю из России грозит тюремное заключение и крупный штраф.

    Париж может изъять задержанное коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую информацию местным журналистам предоставили представители французской прокуратуры.

    «Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро… а также конфискация судна», – сообщил телеканал BFMTV.

    В материалах агентства France-Presse уточняются причины возможного наказания. Утверждается, что на танкере отсутствовал государственный флаг. Кроме того, россиянин якобы отказался подчиняться требованиям силовиков в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный танкер Tagor прибыл на якорную стоянку на северо-западе Франции. Капитан судна подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации.

    Посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснений по поводу захвата корабля.

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    4 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Капитана задержанного во Франции танкера Tagor освободили из-под стражи
    Капитана задержанного во Франции танкера Tagor освободили из-под стражи
    @ Marine Nationale/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский капитан судна Tagor, ранее задержанного ВМС Франции, освобожден из-под стражи.

    Прокурор Стефан Келленберже отметил: «Это решение было принято в рамках продолжения масштабного и сложного судебного расследования», передает ТАСС со ссылкой на AFP и прокуратуру Бреста.

    Также стало известно, что сам танкер по-прежнему находится в заливе Дуарнене департамента Финистер. Его удерживают там на основании вынесенного административного постановления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России во Франции потребовало освободить задержанного капитана танкера Tagor.

    Прокуратура французского города Брест открыла уголовное дело после перехвата судна.

    Захваченный корабль прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене.

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    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

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    1 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдеп призвал грузинскую оппозицию институционально отражать голоса ее избирателей

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    США указали грузинской оппозиции, которая выбрала путь бойкота и уличных акций, на невозможность игнорирования государственных институтов для функциональной демократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства США в понедельник, которое рассказывает о визите в Тбилиси делегации Госдепа 25-28 мая, отмечается, что во время переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и другими руководителями страны подчеркивалась готовность нынешней администрации к «конструктивным, ориентированным на будущее отношениям», основанных на «взаимном уважении, общих интересах и откровенном диалоге».

    В качестве сфер совпадения интересов названы «приверженность национальному суверенитету, справедливая экономическая среда, устойчивость перед вредными внешними вызовами и такие фундаментальные ценности, которые являются определяющими для двух народов».

    Посольство сообщило, что в интересах США «расширение коммерческих интересов – обеспечение больших возможностей для американских товаров и инвестиций, усиление сотрудничества в сферах безопасности и энергетики».

    «Функциональная демократия требует такой политической оппозиции, которая представляет интересы в отношениях с государственными институтами проголосовавших за нее граждан», – также, в частности, отмечают американские дипломаты.

    Грузинский политолог Гиа Абашидзе считает, что «это лекция о демократии и политической деятельности для грузинской оппозиции на дипломатическом языке».

    Большая часть оппозиции Грузии не признала поражения на выборах в парламент в 2024 году, тогда же байденовская администрация заморозила отношения с Тбилиси.

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    2 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер Tagor, остановленный французскими военными в Атлантике, прибыл на якорную стоянку в заливе Дуарнене на северо-западе Франции, следует из данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

    Судно Tagor было задержано французскими ВМС в Атлантическом океане и перенаправлено на якорную стоянку в залив Дуарнене, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic. По информации портала, танкер уже находится в акватории залива на северо-западе Франции.

    Накануне морская префектура Франции по Атлантическому региону объявила, что судно прибудет на стоянку 2 июня. Газета Ouest-France пишет, что танкер должен простоять у берегов страны как минимум несколько дней, пока продолжается расследование. Отмечалось, что он якобы шел из Мурманска под ложным флагом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате в Атлантическом океане следовавшего из Мурманска под санкциями танкера Tagor.

    Прокуратура французского Бреста открыла уголовное дело по факту задержания танкера Tagor за непредъявление доказательств принадлежности судна, отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям ВМС.

    МИД России назвал действия Парижа по остановке судна Tagor проявлением правового нигилизма и потребовал от Франции разъяснений.

    В Кремле сочли незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor.

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    3 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Захарова пошутила о зависти Макрона к ложечкам для сахара на ПМЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над президентом Франции Эммануэлем Макроном, предположив его зависть к столовым приборам во время Петербургского международного экономического форума.

    Во время интервью на полях Петербургского международного экономического форума спикер МИД России сделала ироничное замечание в адрес французского лидера, передает РИА «Новости».

    «У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон», – сказала дипломат в ходе беседы с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД указала на противоречивость высказываний президента Франции.

    В прошлом году Мария Захарова высмеяла французского лидера из-за подозрительной ложечки на столе.

    Напомним, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

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    2 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Изготовившая линзы для очков Макрона компания Dalloz Creations обанкротилась

    Tекст: Вера Басилая

    Компания Dalloz Creations потерпела финансовый крах, несмотря на январский ажиотаж вокруг солнцезащитных очков Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил телеканал BFMTV.

    Французское предприятие перешло под внешнее управление и ликвидируется спустя несколько месяцев после появления Макрона в его линзах на экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    План реструктуризации предприятия провалился, после чего коммерческий суд города Лон-ле-Сонье передал его под внешнее управление. Ликвидация затронет всех 29 сотрудников, находящихся в штате. Оставшиеся активы компании выставлены на продажу.

    Завод был основан Кристианом Даллозом в 1957 году и считался одним из ведущих европейских производств солнцезащитной оптики. Создатель бренда стал пионером в использовании поликарбоната, разработав первые легкие и прочные линзы. Закрытие Dalloz Creations нанесло серьезный удар по промышленной экосистеме всего региона.

    В январе президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением глаза.

    Позже Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим сосудом.

    Пользователи социальных сетей высмеяли необычный внешний вид французского лидера на форуме в Давосе.

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    2 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    СМИ: Финляндия присоединится к французской инициативе ядерного сдерживания

    СМИ сообщили о возможном участии Финляндии в ядерной программе Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки рассматривают возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания, к которой также проявляют интерес прибалтийские государства, пишут западные СМИ.

    «Финляндия... не исключает возможности присоединиться к... (инициативе Франции по ядерному сдерживанию - ред.). Другие страны заинтересованы (в инициативе - ред.), в частности, прибалтийские», – цитирует РИА «Новости» публикацию газеты Express.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию», предполагающему увеличение числа боеголовок и совместные учения европейских стран.

    При этом в мартовский список Макрона, включавший восемь стран, Финляндия не вошла по просьбе президента Александра Стубба, чтобы избежать ассоциаций с готовящимися внутренними изменениями.

    Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы проявлением конфронтации. До этого Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Эммануэля Макрона.

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